Ein neues Baugebiet in Wimsheim schafft Platz für bis zu 120 Menschen. Nach Überwindung von Naturschutzbedenken und Anliegerprotesten werden nun die ersten Bauanträge erwartet.

Platz für weitere 100 bis 120 Menschen schafft Wimsheim jetzt mit dem neuen Baugebiet Breitlohweg/Falltor. Vor genau einem Jahr haben die Erschließungsarbeiten auf dem insgesamt 20.000 Quadratmeter großen Gelände oberhalb des Friedhofs unter Federführung der KIB Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung aus Pforzheim begonnen.

Jetzt können für insgesamt 52 Wohneinheiten auf 37 Bauplätzen Neubaupläne in verschiedenen Wohnformen, von Einfamilienhäusern bis hin zu Gebäuden mit fünf Wohnungen, geschmiedet werden.

Lange war um das neue Baugebiet auf der grünen Wiese am Ortsrand gerungen worden. Während der Planungen gab es naturschutzrechtliche Bedenken: In dem Gebiet gab es eine FFH-Mähwiese und vermeintliche Streuobstbestände sowie eine Population von Zauneidechsen, für die ein Ersatzhabitat angelegt werden musste. Außerdem befürchteten Anlieger eine starke Zunahme von Verkehr und Lärm auf der schmalen Zufahrtsstraße. Doch schließlich gab der Gemeinderat mit einem Bebauungsplan grünes Licht für das kommunale Vorhaben.

Die Straßen tragen blumige Namen

Nachdem nun die Straßen, die alle „blumige“ Namen tragen, angelegt und die Infrastruktur für die künftigen Bauherren geschaffen wurden, rechnet der Bürgermeister Mario Weisbrich damit, dass noch diesem Sommer erste Bauanträge eingehen. Im Rahmen eines Umlegungsverfahrens hatten 16 Eigentümer ihre Grünflächen eingebracht. Daraus sind nun neben 3000 Quadratmetern Straßenflächen Bauplätze in unterschiedlicher Größe entstanden. 23 der Grundstücke gehören der Gemeinde, darunter auch diejenigen für die geplanten Mehrfamilienhäuser.

„Wir werden bei der Vergabe unserer Grundstücke ähnlich vorgehen wie zuvor schon im Baugebiet Frischegrund, für das wir in diesem Jahr die letzten freien Plätze verkaufen“, erklärt Mario Weisbrich. Das heißt, die Gemeinde wird wohl jedes Jahr nur einige wenige Grundstücke auf den Markt bringen. Schließlich muss auch die Infrastruktur der aktuell 2950 Einwohner zählenden Gesamtgemeinde mit der Entwicklung Schritt halten.