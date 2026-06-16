Ein neues Baugebiet in Wimsheim schafft Platz für bis zu 120 Menschen. Nach Überwindung von Naturschutzbedenken und Anliegerprotesten werden nun die ersten Bauanträge erwartet.
16.06.2026 - 16:00 Uhr
Platz für weitere 100 bis 120 Menschen schafft Wimsheim jetzt mit dem neuen Baugebiet Breitlohweg/Falltor. Vor genau einem Jahr haben die Erschließungsarbeiten auf dem insgesamt 20.000 Quadratmeter großen Gelände oberhalb des Friedhofs unter Federführung der KIB Kommunalentwicklung und integrierte Baulanderschließung aus Pforzheim begonnen.