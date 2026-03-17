Die drei Wohnblöcke liegen an einer schmalen Straße in Oberaichen, die den hübschen Namen Im Wäldle trägt. Die Autobahn ist dort zum Greifen nah. Das Lärmen der Motoren ist deutlich zu hören. Auch ein Laie erkennt sofort: Viel Geld ist in die Instandhaltung der Mehrfamilienhäuser 33, 35 und 37 in den vergangenen Jahren nicht geflossen. Die knapp 60 Jahre alten Häuser bieten eigentlich Platz für 36 Familien. Viele der Wohnungen stehen aber mittlerweile leer. Denn die Stadt will die Gebäude energetisch sanieren und um ein weiteres Stockwerk aufstocken. Insgesamt neun weitere öffentlich-geförderte und damit bezahlbare Wohnungen sollen so entstehen.