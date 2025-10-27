Weil die Mietpreise im Kreis Ludwigsburg weiter steigen, sind immer mehr Menschen bereit, Immobilien zu kaufen. Doch die Hürden sind hoch und Unsicherheiten bleiben.
27.10.2025 - 18:00 Uhr
Die Lage ist nicht neu, die Rechnung dahinter einfach. im Kreis Ludwigsburg werden weiter viel zu wenige Wohnungen gebaut. Weit mehr als 2000 müssten es laut Prognosen bis 2030 jährlich sein – in der Stadt Ludwigsburg etwa wurden im vergangenen Jahr allerdings nur 123 Wohnungen fertiggestellt. Das hat Folgen für den Wohnungsmarkt.