Der Stuttgarter Immobilienmarkt pendelt sich nach drei schwierigen Jahren laut City-Report ein. Die Kaufpreise gehen einen Tick nach oben, bei den Mieten hat sich wenig geändert.
02.10.2025 - 07:00 Uhr
Die Immobilienumsätze sind in Stuttgart im Jahr 2025 erstmals wieder nach oben gegangen. Davor hatte die Niedrigzinsphase bis Mitte 2022 den Stuttgarter Immobilienmarkt maßgeblich geprägt: Günstige Finanzierungskonditionen befeuerten die Nachfrage, wodurch sich das begrenzte Angebot an Wohnimmobilien weiter verknappte und die Preise spürbar anstiegen. Selbst auf dem bereits hohen Preisniveau hielt die Nachfrage an.