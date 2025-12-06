Wohnen in Stuttgart In Degerloch sind die Kaufpreise für Immobilien am stärksten gestiegen
Teuer, teuerer am teuersten: Degerloch hat seit 2012 eine immense Steigerung der Immobilienpreise erfahren. Manche Familien suchen sehr lange nach Eigentum.
So langsam sind die beiden Jungs zu groß, als dass sie sich auch weiterhin ein Zimmer teilen wollen. Der Zwölf- und der Siebenjährige wünschen sich je ein eigenes Reich – so wie auch die zehnjährige Schwester eines hat. Die Eltern Christian und Vanya Schmitz würden ihren Kindern gerne diesen Wunsch erfüllen, auch sie hätten gerne ein eigenes Haus oder zumindest eine Wohnung – zumal die finanzielle Lage der Familie das auch hergibt. Also alles paletti?