Rund 300 Wohnungen in der Landeshauptstadt gehören dem Land. Das Problem – ein großer Teil steht leer. Dabei hat die Landesregierung selbst schon Gesetze gegen solche Vermieter erlassen. Was ist das Problem?

Annika Grah 27.11.2024 - 13:52 Uhr

Das Land geht als Vermieter in Stuttgart nicht mit gutem Beispiel voran. Trotz der angespannten Lage auf dem Stuttgarter Wohnungsmarkt sind rund 20 Prozent der landeseigenen Wohnungen in der Landeshauptstadt nicht vermietet. 64 der insgesamt 311 Wohneinheiten im Stadtkreis Stuttgart stehen aktuell leer. Das geht aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Die Wohnungen liegen verstreut in der ganzen Stadt. Es handelt sich um Mehrfamilienhäuser, aber auch um funktionsgebundene Wohnungen in Dienstgebäuden. Die Leerstandsquote ist damit allerdings deutlich höher als im Durchschnitt. Der Zensus 2022 hatte jüngst ergeben, dass in Stuttgart rund 11 000 Wohnungen leer stehen – 3,46 Prozent des gesamten Wohnungsbestands in der Stadt.