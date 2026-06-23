Wohnen in Stuttgart: Romeo-Wohnturm – „Wenn man den Verfall nicht stoppt, ist es vorbei“

Oben hui, unten pfui: Ein wenig trifft das auf das Romeo zu, das Hochhaus mit den 19 Stockwerken in Stuttgart-Rot. Ganz oben, da wohnt Eva Lang (Name von der Redaktion geändert). Steht man in ihrer Wohnung, glaubt man, sich im Turm eines Märchenschlosses zu befinden. Es ist die größte Wohnung im Haus, sie ist hell und luftig, über der Badewanne im Bad gibt es in einiger Höhe ein großes Dachfenster, das einen herrlichen Blick auf den Sternenhimmel gewährte, bevor das Glas durch Milchglas ersetzt wurde. Im Schlafzimmer von Lang bietet ein großes, rundes Fenster einen Blick auf die Terrasse und die Landschaft.

Und auf welch eine Terrasse, welch eine Landschaft! Die Terrasse zieht sich an drei Seiten die Wohnung entlang, ist mal schmaler, mal breiter. Lang, die seit fast zehn Jahren hier wohnt, hat sich hier einen im wahrsten Wortsinn himmlischen Platz geschaffen, mit Sofas, einem Esstisch, Sonnenschirmen („Die braucht man hier oben“), einem Whirlpool, Blumen und Gemüsepflanzen.

Himmlischer Ausblick vom Stuttgarter Wohnturm

So oft es geht, ist sie hier draußen und genießt den Blick, der vom Remstal und den Grünen Heiner bis zu den Löwensteiner Bergen reicht. Kein Wunder, dass sich einst der Schöpfer des Gebäudes selbst, der Architekt Hans Scharoun, genau in dieser Wohnung niedergelassen hatte.

Doch auch im Himmel werfen ein paar Wolken Schatten auf das kleine Paradies. Lang zeigt auf einige Platten an der Fassade, die teils lose herabhängen, teils wieder notdürftig angebracht wurden. „Die fallen bei jedem Sturm ab, und ich kann dann wieder versuchen, sie zu befestigen“, sagt Lang. „Die sind aber aus Asbest und somit hochgradig krebserregend.“

Ein weiteres Ärgernis, das seine Wurzeln allerdings ganz unten im Erdgeschoss hat, hat Einfluss auf die Bewohner bis ganz oben: Seit August 2025 ist die Tür- und Klingelanlage defekt. Das heißt, dass die Bewohner ihre Besucher nicht mehr per Türdrücker ins Haus lassen können, sondern jedes Mal persönlich nach unten gehen oder mit dem Aufzug nach unten fahren müssen, um die Türe zu öffnen. „Das ist ein Unding“, sagt Lang. Denn das habe nicht nur zur Folge, dass der Paketbote dann bereits längst wieder weg sei, sondern auch, dass der Rettungsdienst nicht in die Wohnung des Hilfesuchenden könne – das sei auch tatsächlich schon vorgekommen.

„Jugendliche haben im Treppenhaus Marshmallows gegrillt“

Da sich im Haus auch Arztpraxen befinden, sei man dazu übergegangen, die Haustür durch ein Seil so zu sichern, damit sie nicht mehr ins Schloss fallen kann. Am Abend soll dieses provisorische Konstrukt wieder entfernt werden – doch leider sei dem nicht immer so. „Dadurch kommen hier abends und nachts viele ungewünschte Besucher rein“, sagt Lang.

Vor allem seien das Jugendliche, die sich einen Platz auf den außen liegenden Treppen und Balkonen setzten, Alkohol, Zigaretten und Drogen konsumierten und dabei den Ausblick genössen. „Als ich einmal bei uns im 19. Stock ins Treppenhaus kam, waren da Jugendliche und haben Marshmallows gegrillt“, sagt Lang. Das birgt natürlich erhebliche Gefahren in sich.

Hausverwaltung steht vor komplexen Aufgaben

Sie ist überzeugt, dass die Hausverwaltung dringend einschreiten müsse. Das Romeo ist in der Hand einer Eigentümergemeinschaft, die von der Württembergischen Hausverwaltung GmbH verwaltet wird. Diese betreut die Liegenschaft seit dem 1. Januar 2024, wie Julia Hartmann, Property-Managerin, sagt.

Um die Zustände wisse man, verursacht habe man sie aber nicht: „Bei Übernahme der Verwaltung bestand ein über Jahre aufgelaufener Instandhaltungsrückstau ohne vorausschauende Instandhaltungsplanung.“ Nun sei man mit einer komplexen Aufgabe konfrontiert: „Die Liegenschaft umfasst 112 Wohn- und Gewerbeeinheiten in einem denkmalgeschützten Gebäude – eine planerisch, zeitlich und finanziell anspruchsvolle Konstellation, in der bauliche Maßnahmen mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen und durch die Eigentümergemeinschaft zu beschließen sind.“

In den Gängen zu den Wohnungen im Stuttgarter Hochhaus Romeo stapelt sich Sperrmüll. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auch hinsichtlich der Tür- und Klingelanlage, „die im Gemeinschaftseigentum steht und deren Instandsetzung gesetzlich an einen Beschluss der Eigentümergemeinschaft gebunden ist“, habe die Verwaltung mehrere Fachfirmen vor Ort beauftragt, Angebote eingeholt und ein Reparaturangebot zur Beschlussfassung vorgelegt. „Die Beauftragung der Instandsetzung obliegt, wie bei allen wesentlichen Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum, der Entscheidung der Eigentümer“, sagt Hartmann. „Wir rechnen damit, dass eine Eigentümerversammlung innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird.“

Verdreckte Putzbalkone im Stuttgarter Wohnturm

Also heißt es, noch länger zu warten, Romeo liegt dahingehend im Dornröschenschlaf. Entpuppt es sich gar als Luftschloss? „Wir gehen jetzt einfach mal Stock für Stock die Treppen runter“, sagt Lang. Die Feuertreppe führt seitlich am Haus entlang. Es gibt immer wieder sogenannte Putzbalkone, die von allen nutzbar sind. Überall hängen Netze, um die Tauben davon abzuhalten, sich dort niederzulassen, zu brüten oder ihre Hinterlassenschaften zu verteilen.

An vielen Stellen sind die Netze zerrissen, große Löcher klaffen darin. „Das sind auch oft die Jugendlichen, die hier eindringen“, sagt Lang. Eindringlinge allenthalben: An manchen Stellen steht der Taubenkot inzwischen so hoch, dass man die Brandschutztüren kaum noch aufbekommt.

Die Zerstörungswut der Jugendlichen macht aber auch vor den Treppengeländern und den Feuerlöschern keinen Halt. Ein Geländer wurde so abgerissen, dass das spitze Ende eine große Gefahrenquelle darstellt. Zudem wurde bei Feuerlöschern der Schlauch durchgeschnitten. „Bis das behoben wurde, gingen ein paar Wochen ins Land“, sagt Lang.

Sie steigt Stock um Stock hinab, auf manchen Balkonen stapeln sich Müllsäcke, auf einem steht ein Einkaufswagen, andere sind schlicht vermüllt. An manchen Stellen riecht es nach Urin. Die Gänge, die zu den einzelnen Wohnungen führen, sind teils mit Sperrmüll vollgestellt. „Es gibt einen Hausmeister, aber der kommt gar nicht mehr hinterher“, sagt Lang. Unter anderem aufgrund dieser Zustände wollten derzeit viele Eigentümer ihre Wohnung verkaufen – allerdings sei auch das eben ob dieser Zustände schwierig.

„Wir arbeiten den Instandhaltungsbedarf nach Dringlichkeit auf“

Auch von all diesen Widrigkeiten weiß die Hausverwaltung: „Seit unserer Bestellung arbeiten wir den festgestellten Instandhaltungsbedarf geordnet und nach Dringlichkeit auf. Priorität haben dabei Maßnahmen mit Relevanz für die Sicherheit der Bewohnerinnen, Bewohner und Besucher des Hauses. Die Brandschutzbegehung wurde durch die Verwaltung begleitet, die dabei festgestellten Mängel beseitigt. Schadstoffrelevante Fragen am Gemeinschaftseigentum werden fachgutachterlich bewertet; die Ergebnisse fließen in die priorisierte Maßnahmenplanung ein“, sagt Hartmann.

Sie betont, dass „im Sinne der Eigentümergemeinschaft die Verwaltung darüber hinaus durch kritische fachliche Prüfung vorgeschlagener Maßnahmen unnötige Kosten vermieden und die Energiekosten durch Ausschreibung wesentlicher Versorgungsverträge reduziert“ habe. Die weitere Aufarbeitung erfolge mit Blick auf die besonderen Anforderungen des Denkmalschutzes und die Mehrheitsfindung in einer Gemeinschaft dieser Größenordnung, schrittweise und in enger Abstimmung mit Eigentümern, Fachplanern und Behörden.

Lang geht alles zu langsam vonstatten: „Wenn man den Verfall jetzt nicht stoppt, ist es vorbei.“ Die beiden Hochhäuser, sagt sie, prägen den Stadtteil, und in ihnen „wohnen mehr Leute als in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin“, aber mittlerweile würden das Gebiet und die Bewohner als „asozial“ angesehen.

Der Frust unter den Bewohnern sei groß. Dennoch hat sich zuletzt die Nachbarschaftsinitiative „Gemeinsam für Romeo und Julia“ gegründet: Die Bewohner beider Hochhäuser wollen zusammen etwas gegen den Verfall unternehmen. Auch gegen den baulichen. Nicht nur Romeo muss bald aus dem Dornröschenturm erwachen.

Romeo – eine Einordnung durch das Landesamt für Denkmalpflege

Das Wohnhochhaus Romeo am Rand der 1949 angelegten Siedlung Stuttgart-Rot ist Teil der 1955 bis 1959 nach Plänen der Architekten Hans Scharoun und Wilhelm Frank errichteten Hochhausgruppe „Romeo und Julia“. Sie gelten als erstes Großprojekt des überregional bedeutsamen Architekten Hans Scharoun nach dem Zweiten Weltkrieg und als ein wegweisender Beitrag zur sich entwickelnden Typologie des Wohnhochhauses.

Mit den organhaften Grundrissformen strebten Scharoun und Frank eine Individualisierung der Wohnsituation innerhalb der mehr als 180 Wohneinheiten umfassenden Wohnanlage an. Diese Architektursprache wird im äußeren Erscheinungsbild durch die spitz vorstoßenden Balkone und die überstehenden Dachplatten erlebbar, die den Gebäuden eine ungewöhnliche Dynamik und Expressivität verleihen.

Die Bauausführung ist zeittypisch: In der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde mit möglichst geringem Materialeinsatz gebaut. Beispielsweise wurden seinerzeit häufig die Stahlbetonteile nicht mit der heute üblichen Betonüberdeckung der korrosionsgefährdeten Armierungen ausgeführt. Für die Instandhaltung von Bauwerken dieser Zeitstellung müssen daher objektbezogene Lösungen gefunden werden. Empfehlenswert ist daher die Mustersanierung einzelner ausgewählter Bauteile, bei der Sanierungsmethoden am spezifischen Objekt angewandt und gegebenenfalls angepasst werden können. Damit werden Planungs- und Kostensicherheit gewonnen und – im Falle von Kulturdenkmalen – ein denkmalgerechter Umgang hinsichtlich größtmöglichen Erhalts von bauzeitlicher Substanz und Erscheinungsbild erarbeitet. Mustersanierungen sind daher eine solide Grundlage zur Erstellung und Abstimmung eines „Sanierungsfahrplans“ von Baumaßnahmen, die zum Erhalt eines Kulturdenkmals erforderlich sind.