Wo explodieren die Kaufpreise für Wohnungen in Stuttgart und weshalb wollen so viele Familien im Westen wohnen? Wo sind die Mieten noch wirklich günstig? Ein Überblick.
28.12.2025 - 07:00 Uhr
Die Preise fürs Wohnen kennen seit Jahren in Stuttgart vor allem eine Richtung – nach oben. Unsere Redaktion hat eine Analyse von Wohndaten der vergangenen Jahre zum Anlass genommen, mit Menschen in den Stadtteilen zu sprechen, die besonders teuer geworden sind, seien es Mieten, seien es Kaufpreise für Wohnungen. Und wir haben ausgerechnet, wer sich welches Stadtviertel leisten kann. Ein Überblick.