Mieten in Stuttgart Wohnen in Zuffenhausen ist teuer geworden
Nirgendwo sind die Mieten so stark angestiegen wie in Zuffenhausen. Doch hat der Stuttgarter Stadtbezirk, der immer um seinen guten Ruf kämpfen muss, mehr zu bieten als Porsche?
Zuffenhausen ist mit rund 38 000 Einwohnern nach Bad Cannstatt und Vaihingen der drittgrößte Außenbezirk der Landeshauptstadt, der sich von einem einstmals traditionellen Dorf zu einem Industriestandort entwickelt hat. Maßgeblich dazu beigetragen hat neben dem Bau der Bahnstation im Jahr 1846 vor allem die Ansiedlung von Porsche. Die Fahrzeugschmiede ist hier seit 1938 – sieben Jahre nach der Eingemeindung durch Stuttgart – ansässig und prägt seitdem den Stadtbezirk.