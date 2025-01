Die HP Wohnresidenzen GmbH möchte an der Ludwigsburger Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ein Wohn- und Geschäftshaus errichten. Dass die Stadt keine Baugenehmigung erteilt, stößt beim Investor Erwin Paulus auf völliges Unverständnis.

Torsten Ströbele 27.01.2025 - 08:38 Uhr

Der Wohnungsmarkt in Stuttgart ist angespannt. Die Nachfrage nach Wohnraum ist hoch, die Flächen hingegen sind knapp. Dennoch klafft seit Jahren eine große Baulücke an der Ludwigsburger/ Böhringer Straße im Ortszentrum von Zuffenhausen. Die HP Wohnresidenzen GmbH um Erwin Paulus will dort ein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Das hat das Unternehmen mit Sitz im Kreis Ludwigsburg schon vor Monaten erfolgreich nebenan getan. Dort ist ein Edeka-Markt im Erdgeschoss entstanden. In den Obergeschossen sind die AOK-Geschäftsstelle und 46 Wohnungen zu finden. Bei diesem Projekt lief die Kommunikation und Umsetzung mit der Stadt aus Sicht von Erwin Paulus bestens. Deshalb wagte er sich auch an fünf Nachbargrundstücke, von denen zwei der Stadt gehörten. Bevor der Kaufvertrag im Februar 2020 mit der Stadt geschlossen wurde, hatte man sich laut Erwin Paulus auf einige Details geeinigt, die auch schriftlich in den Papieren festgehalten wurden, damit auch dieses Projekt so reibungslos wie möglich umgesetzt werden kann: Es sollte ein „Wohn- und Geschäftshaus mit Einzelhandel im Erdgeschoss und Wohnnutzung in den Obergeschossen“ erstellt werden. Senioren-Wohngemeinschaften mit Sozialstation zu schaffen, war das Ziel. Über ein Jahr lang habe man deshalb mit dem Eigenbetrieb „Leben und Wohnen“ versucht, eine Pflegeeinrichtung im Neubau planerisch und finanziell unterzubringen, „bis uns der Geschäftsführer leider absagen musste, weil ein solches Invest für den Eigenbetrieb nicht darstellbar war“, sagt der Geschäftsführer der HP Wohnresidenzen GmbH, Klaus Holzwarth.