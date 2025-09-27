Wohnhaus einer Familie am Bodensee Ade, liebes Haus am See
Das Haus am Bodensee war gefühlt immer da. Jetzt sind die Großeltern der Autorin, die aus privaten Gründen ungenannt bleiben möchte, gestorben. Es soll verkauft werden. Ein Abschied.
Als Kind erschien es mir riesig: das frei stehende Haus meiner Großeltern am Bodensee, mit seinem großen Garten, in dem ein mächtiger Kirschbaum der Blickfang ist. Überall blühten Lavendel, Hortensien und Rosen, am Haus hinauf rankten Trauben und an der Pergola wuchsen kleine Kiwis. Es gab auch einen Teich, in dem Frösche und Wasserläufer wohnten, daneben war ein kleiner Pool, mit Backsteinen eingefasst und blau gestrichen. Kaum groß genug, dass eine Luftmatratze darin Platz fand, aber für mich fast so schön wie der nahe Bodensee.