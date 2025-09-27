Wohnhaus einer Familie am Bodensee: Ade, liebes Haus am See

Als Kind erschien es mir riesig: das frei stehende Haus meiner Großeltern am Bodensee, mit seinem großen Garten, in dem ein mächtiger Kirschbaum der Blickfang ist. Überall blühten Lavendel, Hortensien und Rosen, am Haus hinauf rankten Trauben und an der Pergola wuchsen kleine Kiwis. Es gab auch einen Teich, in dem Frösche und Wasserläufer wohnten, daneben war ein kleiner Pool, mit Backsteinen eingefasst und blau gestrichen. Kaum groß genug, dass eine Luftmatratze darin Platz fand, aber für mich fast so schön wie der nahe Bodensee.

Meine Eltern, mein kleiner Bruder und ich wohnten damals im Speckgürtel Stuttgarts, in einer kleinen Mietwohnung. Das Haus am Bodensee, in einem kleinen Ort zwischen Friedrichshafen und Lindau gelegen, war für mich geradezu ein Palast, obschon es nur zwei Stockwerke hatte und gerade einmal drei kleine Schlafzimmer. Alle paar Wochen fuhren wir an den See. Meine Großmutter, die ich nur Bodensee-Oma nannte, empfing uns an der Türe und lotste uns durch den Hausflur voller Bilder. Bilder, die mein Großvater gemalt hatte, viele Motive zeigen den See, aber auch Blumen, Tiere oder Landschaften. Dort hängt auch ein großes Holzkreuz mit dem gekreuzigten Jesus Christus, das mir immer Angst einflößte.

Die Großmutter ist gestorben, das Haus am Bodensee soll verkauft werden

Seit diesem Jahr steht nun auch ein Holzkreuz auf dem Grab meiner Großmutter. Sie starb mit 102 Jahren. Ihr war es vergönnt, fast bis zu ihrem Ende fit zu sein, körperlich wie auch im Geiste. Mein Opa ist bereits im Jahr 2008 gestorben. Er liegt neben meiner Großmutter im Grab, daneben fließt ein kleiner Fluss gen Bodensee. Unaufhörlich und immerwährend.

Das Haus ist nun leer. Menschenleer zumindest. Denn ansonsten ist es vollgestopft mit all den Sachen, die sich im Laufe zweier Menschenleben ansammeln. Alte Möbel, Teppiche, in denen es sich die Motten gemütlich gemacht haben, Töpfe, mehrere Geschirrgarnituren, Kleider, Bücher und Fotoalben. Im Keller liegen alte, eingetrocknete Farbtuben und Pinsel herum, teils auch noch in der Packung und mit D-Mark-Preisen versehen. Hier und auf dem Dachboden, den man nur durch eine Luke erreicht, finden sich noch mehr Gemälde meines Großvaters. Und im Nachttisch lag gar eine Pistole – keine Ahnung, ob sie echt ist.

Es wird verkauft werden, das Haus am See. Wenn es gut läuft, an eine junge Familie, die den Garten zu schätzen weiß – so wie jüngst erst das Nachbarhaus, das auch verwaist war und das an ein junges Paar verkauft wurde. Vielleicht wird diese junge Familie den alten Kirschbaum fällen, der inzwischen morsch und fast vollständig von Efeu überwuchert ist, sodass selbst die drei Figuren, die mein Opa unter den Baum gesetzt hatte – eine Mutter mit ihren zwei Kindern – fast nicht mehr zu sehen sind.

Fliesen mit dem Mofa aus Lindau geholt

Vielleicht werden die neuen Eigentümer einen neuen Baum pflanzen. Vielleicht werden sie Fußballtore aufstellen auf der Rasenfläche, auf der schon ich gerne Boccia und später mein Sohn immer Fußball spielte. Vielleicht werden sie einen neuen Pool bauen, einen größeren. Sie werden sicher ein größeres und modernes Bad bauen und das Dach neu machen. Und vielleicht werden sie überlegen, ob sie die alten Fliesen der Veranda austauschen, die in einem changierenden Braunton sind.

Vielleicht aber werden sie es sich aber doch wieder anders überlegen, wenn sie merken, wie herrlich es ist, mit den nackten Füßen drauf zu stehen, selbst wenige Sonnenstrahlen reichen, um sie zu erwärmen. Meine Großeltern haben diese Fliesen, als sie im Jahr 1954 das Haus bauten, mit dem Mofa aus Lindau geholt. Die Satteltaschen waren voll, so ging es Fuhre für Fuhre.

Das Haus am See heute – von der Gartenseite aus betrachtet. Foto: privat

Die Terrasse mit den braunen Fliesen ist hinter dem Haus, mit Blick auf den etwas tiefer gelegenen Garten, zu dem eine Treppe hinabführt. Sie zieht sich aber auch als Weg um das Haus herum, entlang an dem seitlich angebrachten Panoramafenster, das meine Großmutter als Blumenfenster nutzte. Oma erzählte mir, dass die Nachbarn, als das Haus gebaut wurde (anscheinend vom gleichen Architekten, der auch das Strandbad im Ort geplant hat), dachten, dort entstehe ein Café.

Tatsächlich erinnere ich mich an viele Kaffeerunden auf der Veranda, unter der orangefarbenen Markise, die ein wunderbar weiches Licht erzeugte. Aber sie waren freilich nicht öffentlich. Meine Großmutter trug immer ihr bestes Geschirr auf, weinrot, mit Blumen und einem Goldrand, und es gab Schwarzwälderkirsch-Torte, gekauft bei Migros in der Schweiz. Manchmal backte sie auch selbst, der Frankfurter Kranz gehörte zu einem ihrer Lieblingskuchen.

Die Großeltern bauten ein Haus nahe am Bodensee – ein Abenteuer

Sie war durchaus häuslich, meine Großmutter. Sie war Hausfrau und Mutter, ihre Salatsoße war unschlagbar, sie liebte es, im Garten zu werkeln und sie fütterte die Vögel, die ihr sogar aus der Hand fraßen. Doch sie war auch eine Abenteurerin. Wie auch mein Großvater stammte sie aus dem Kreis Ravensburg, doch nach ihrer Hochzeit zog es das Paar direkt an den Bodensee. Es war aufregend für die jungen Leute, endlich dem See so nah zu sein. Meine Großeltern kauften sich ein Ruderboot und schipperten gerne auf dem Fluss zum nahen See. Dass sie damit den Ärger der gesamten Anglerschaft auf sich zogen, störte sie wenig.

Meine Großeltern reisten viel, etwa nach Venedig, Ägypten oder Südtirol, brachten Andenken und Bildbände mit. Auf ihre letzte Reise konnten sie nichts mitnehmen. Weder ihre gesammelten Schätze noch ihr geliebtes Haus.

In Deutschland werden jährlich rund 400 000 bis 430 000 Immobilien vererbt, wobei etwa die Hälfte davon Wohneigentum ist. Es ist schwierig, genaue Zahlen zu ermitteln, diese Angaben basieren auf Schätzungen von Quellen wie Statista und dem NDR. Viele geerbte Häuser werden verkauft, sei es, weil die Erben sie nicht selbst bewohnen wollen, weil eine Erbengemeinschaft keine Einigung erzielen kann oder um die Erbschaftsteuer zu vermeiden.

Die Trennung von dem Haus am See fällt mir schwer. So viele Erinnerungen hängen daran, sie umfassen ein halbes Jahrhundert. Einerseits ist es ein großes Glück, dies so lange gehabt zu haben. Andererseits ein großer Schmerz, nun alles loslassen zu müssen. Ich habe hier in meiner Kindheit auf der Straße spielen können, die so wenig befahren ist, dass es nicht einmal Gehwege gibt. Im nahen Wäldchen baute ich Lager oder ging mit meiner Großmutter Pilze sammeln. Nachts schlief ich hier so gut wie sonst nirgends, so still ist es hier. Noch heute ist das Haus der Ort, an dem ich am schnellsten zur Ruhe und zu mir selbst finde. Und der letzte Ort aus meiner Kindheit, den es noch gibt.

Die Häuser am Bodensee waren ein Heim für eine ganze Generation

Seit fast elf Jahren ist das Haus am See nun auch zu einem Refugium für meinen Sohn geworden, das er liebt. Fast so etwas wie sein zweites Zuhause – samt Fußballplatz. Für ihn habe ich mal einen Sommer lang sogar den kleinen Pool notdürftig ausgebessert und neu gestrichen. Das Blau leuchtet wieder.

Das Haus am Bodensee. Foto: privat

Nun geht eine Ära zu Ende. Und der Gedanke, dass dort eine andere junge Familie vielleicht ihr Glück findet, tröstet mich. Aber da ist auch diese Angst. Die Angst, dass es dem Haus so ergehen könnte wie vielen anderen in der kleinen Straße, die fast alle nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Sie waren ein Heim für eine ganze Generation, die nun so langsam stirbt. Die Häuser verwaisen. Viele werden abgerissen und an ihrer Stelle entstehen größere Einfamilienhäuser. Denn die Menschen heute wollen mehr Platz. Ende 2021 hatte hierzulande eine Person durchschnittlich 47,7 Quadratmeter Wohnfläche und 2,3 Wohnräume zur Verfügung. 1991 waren es noch 30 Prozent weniger.

Manchmal werden auf einem Grundstück an der Straße auch zwei Häuser gebaut, der Garten ist dann nicht mehr viel größer als ein Handtuch. Wenigstens entsteht dabei Wohnraum für mehr Menschen. In Deutschland fehlen jedes Jahr etwa 320 000 Wohnungen.

Etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind in Deutschland versiegelt – bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert oder anderweitig befestigt. Damit gehen wichtige Funktionen verloren, vor allem die Wasserdurchlässigkeit und Bodenfruchtbarkeit. Was, wenn die Kirsch-, Apfel- und Zwetschgenbäume fallen? Was sollen dann die Vögel machen, wo nicht mal mehr meine Oma da ist, um sie zu füttern?

Das Haus am Bodensee lebt nicht, aber doch sitzt in jedem Stein Leben

Ich überlege jetzt schon, was ich mit den Fröschen im Teich machen soll, wenn der neue Käufer das Haus abreißen will. Vier oder fünf habe ich in diesem Sommer gezählt. Ob ich sie fangen und in den Bodensee setzen kann? Und ob der Igel, der im Unterholz sitzt und wie ein Hund bellt, wenn man sich ihm nähert, sich selbstständig umsiedelt?

Das Haus lebt nicht. Und doch sitzt in jedem Stein, jedem Holzbalken Leben. Gelebtes Leben, Ausdünstungen, Erinnerungen. Der Holzboden zeigt die Spuren Tausender von Schritten, die Wände die Spuren der Bilder meines Großvaters. Das Haus ist bereit, neues Leben zu empfangen. Es würde auch nicht wehklagen, wenn es fallen muss. Mein Herz schon.