Wohnprojekt in Eislingen Der erste Schritt fürs Quartier ist getan
Der Spatenstich markiert offiziell den Startschuss für das Eislinger Wohnquartier Klingengraben. Ende 2027 soll das 30 Millionen Euro teure Projekt fertiggestellt werden.
Der Spatenstich markiert offiziell den Startschuss für das Eislinger Wohnquartier Klingengraben. Ende 2027 soll das 30 Millionen Euro teure Projekt fertiggestellt werden.
Bauzäune, Container, Bagger: Dass die ersten Bauarbeiten für das neue Wohnquartier zwischen Silcherstraße und Im Klingengraben gestartet sind, ist jetzt klar. In rund 1,5 Jahren Bauzeit sollen vier Mehrfamilienhäuser, fünf Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus errichtet werden, dazu ein Quartiersraum und Gemeinschaftsplätze samt Kinderspielplatz. „Der Spatenstich ist jetzt ein besonderer Moment“, sagte Filippo Salvia, Geschäftsführer der Salvia Wohnimmo GmbH, die zur Eislinger Salvia Gruppe gehört.