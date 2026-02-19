Das Neubauprojekt der Wohnstätten Sindelfingen GmbH kann nach einiger Verzögerung nun starten. Bis 2029 sollen 222 neue Wohnungen an der Pfarrwiesenallee entstehen.

Nach Jahren der Planung, Diskussion und offenen Fragen zur Zukunft der Pfarrwiesenallee befindet sich der Abriss der Bestandsgebäude nun in der Endphase. Somit ist der Weg frei für das Neubauprojekt der Wohnstätten Sindelfingen GmbH, die dort für rund 65 Millionen Euro ab Sommer weit mehr als 200 neue Wohnungen bauen will. Die geplante Bauzeit beträgt rund drei Jahre, wie die städtische Tochtergesellschaft in einer Pressemitteilung berichtet.

Bereits mit der Baugenehmigung Anfang 2023 war das Projekt grundsätzlich baureif. Doch die damalige Zinsentwicklung und die stark gestiegenen Baukosten ließen die Umsetzung zunächst nicht zu. In der Zwischenzeit habe man unterschiedliche Varianten geprüft, heißt es von Seiten der Wohnstätten GmbH. Nun sei klar: „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen erweist sich die konventionelle Bauweise als die wirtschaftlich und qualitativ überzeugendste Lösung.“ Fördermittel in Höhe von rund 22 Millionen würden es ermöglichen, „bezahlbaren und dringend benötigten Wohnraum anzubieten“.

Arbeitsgemeinschaft setzt den Bau um

Eine Arbeitsgemeinschaft aus der Gustav Epple Bauunternehmung GmbH und der Dreßler Bau GmbH wird den Bau durchführen und den Ablauf verantworten. „Mit dem Abschluss des Generalunternehmervertrags haben wir den Grundstein für die Umsetzung des Projekts gesetzt“, sagt Georgios Tsomidis, Geschäftsführer der Wohnstätten Sindelfingen GmbH, „nach langer und sorgfältiger Prüfung verschiedener Ansätze“ könne man nun loslegen. „Hier entsteht moderner Wohnraum, der langfristig zur Entlastung der Wohnungsknappheit beiträgt“, ergänzt Oberbürgermeister Markus Kleemann, „gleichzeitig zeigt das Projekt, wie kommunale Verantwortung, wirtschaftliche Vernunft und nachhaltige Stadtentwicklung zusammenwirken können.“

Aktuell laufen die finalen Rückbauarbeiten auf dem Areal. Nach dem bereits erfolgten Abriss der ersten beiden Riegel wird derzeit das letzte Gebäude zurückgebaut. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten wird der Startschuss für das Neubauvorhaben mit insgesamt 222 geplanten Wohnungen eingeleitet. Mit dem Beginn des Projekts ,,Pfarrwiesenallee‘‘ und einer voraussichtlichen Gesamtinvestition von rund 65 Millionen Euro wird damit ein zentrales Neubauvorhaben der Wohnstätten in Sindelfingen umgesetzt.

Projekt sorgte für hitzige Diskussionen

Das Projekt hatte 2022 im Gemeinderat für hitzige Diskussionen gesorgt – unter anderem ging es um die Frage, wie viel geförderter Wohnraum entstehen müsse. Trotz erteilter Baugenehmigung 2023 wollte die Wohnstätten GmbH den Neubau dann nicht angehen, weil die finanziellen Rahmenbedingungen schwierig waren. So kam das Projekt ins Stocken – doch nun steht der Baustart kurz bevor.

