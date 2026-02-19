Das Neubauprojekt der Wohnstätten Sindelfingen GmbH kann nach einiger Verzögerung nun starten. Bis 2029 sollen 222 neue Wohnungen an der Pfarrwiesenallee entstehen.
19.02.2026 - 17:04 Uhr
Nach Jahren der Planung, Diskussion und offenen Fragen zur Zukunft der Pfarrwiesenallee befindet sich der Abriss der Bestandsgebäude nun in der Endphase. Somit ist der Weg frei für das Neubauprojekt der Wohnstätten Sindelfingen GmbH, die dort für rund 65 Millionen Euro ab Sommer weit mehr als 200 neue Wohnungen bauen will. Die geplante Bauzeit beträgt rund drei Jahre, wie die städtische Tochtergesellschaft in einer Pressemitteilung berichtet.