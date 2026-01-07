Der Asemwald, Deutschlands wohl größte Eigentümergemeinschaft, fasziniert viele – ob Bewohner oder Außenstehende. Ganz verschiedene Blicke auf die Wohnstadt am Rande von Stuttgart.

Ganz zu Beginn war da noch viel Skepsis gegenüber den drei Hochhäusern am Rande des Birkacher Feldes. Heute ist die Wohnstadt Asemwald aus Stuttgart nicht mehr wegzudenken. Der nachbarschaftliche Geist in dem vertikalen Dorf fasziniert viele, sicher aber auch die Dimensionen, in denen hier gedacht werden muss. Der Asemwald gilt mit seinen 1137 Wohnungen als größte Eigentümergemeinschaft Deutschlands. Und in Stuttgart als einer der ganz besonderen Orte.

1. Der Asemwald als Sehnsuchtsort Wer einmal dort wohnt, will in der Regel nicht mehr fort. Zum Beispiel Ernst-Felix Rüdel; er ist ein Kind des Asemwald. Und er hat eine bewegende Geschichte zu erzählen über sich und diesen Ort. Denn er ist seinem Leben dreimal in die Wohnstadt gezogen.

2. Inder schätzen den Asemwald

Dass es sich im Asemwald gut und auch sehr komfortabel wohnen lässt, schätzen auch immer mehr Inder. Hari Vemula mit seiner Frau Deepthi Yerubandi leben dort seit fast drei Jahren, inzwischen mit ihrem kleinen Sohn. Hier berichten sie, warum sie eigentlich gar nicht mehr weg wollen, die Zukunft der Familie aber noch offen ist.

3. Der Asemwald altert: Zweiter Frühling oder Verfall?

Der Asemwald: neben dem Fernsehturm eine Landmarke. Foto: Archiv Lichtgut/Achim Zweygarth

Was macht das Asemwald-Gefühl aus? Woher kommt es? Und wohin steuert die Wohnstadt, die immer älter wird – sowohl mit Blick auf die Bewohner als auch das Energiesystem? Auf der Suche nach Antworten in der Wohnsiedlung auf den Fildern begegnen wir Thomas Ferwagner, der zugezogen ist, aber auch Christel Hildebrand, die manche Veränderung bedauert. Eines gilt nach wie vor: Im Asemwald grüßt man sich.

4. Wie heizt der Asemwald in Zukunft?

Aktuell heizen die Bewohner des Asemwalds mit Gas. Die Stadt Stuttgart will bis 2035 emissionsfrei werden – das ist in neun Jahren. Es gibt daher verschiedene Überlegungen, wie der Asemwald in Zukunft heizen könnte. Unter anderem ist eine große Erdwärmepumpe in einem nahegelegenen Acker in der Überlegung. Doch das gefällt nicht allen Beteiligten.

5. Die Idee vom großen Fenstertausch

Damit eine neue Heizung möglichst klein ausfällt, gibt es die Idee, so viele Fenster wie möglich zu tauschen. 2025 gab es dazu eine gut besuchte Fenstermesse im Asemwald. Der Verwaltungsbeirat stellt Rabatte in Aussicht, wenn viele Eigentümer gemeinsam ihre Fenster tauschen lassen.

6. Der Asemwald – wie alles begann

Und wer noch einmal nachlesen möchte, wie mit dem Asemwald alles begann, vor mehr als 50 Jahren, kann sich mit unserem Archiv-Stück auf Zeitreise begeben. Darin wird auch klar: Der Asemwald war in seiner Entstehungszeit höchst umstritten.