Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, kann es in manchen Wohnungen schnell unerträglich warm werden. Gerade Dachgeschosswohnungen sind ohne Klimaanlage im Sommer schwer kühl zu halten. Wir verraten Ihnen 14 Tipps, wie Sie bei der nächsten Hitzewelle in Ihrer Wohnung einen kühlen Kopf bewahren.
Die Sommer werden wärmer. Ohne Klimaanlage kann so manche Wohnung im Sommer alles andere als ein Ort zum Entspannen sein. Gestaute Hitze sorgt bei Hitzewellen in manchen Wohnungen für Temperaturrekorde. Klimaanlagen sind allerdings teuer, sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt. Dabei gibt es einige Dinge, die man selber machen kann, um die Wohnung im Sommer auf einfache Art kühl zu halten.