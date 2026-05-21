Wohnungen in Altdorf Kürzeste Wege zur Ortsmitte und in die Natur
Am Dienstag Spatenstich und am Freitag Baustart für das Altdorfer Wohnprojekt „Erlachwiesen“ – es entstehen 27 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern.
Am Dienstag Spatenstich und am Freitag Baustart für das Altdorfer Wohnprojekt „Erlachwiesen“ – es entstehen 27 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern.
Am Dienstag war Spatenstich für das Altdorfer Wohnprojekt „Erlachwiesen“ der Böblinger Baugesellschaft (BBG). Auf dem rund 2100 Quadratmeter messenden Areal im dortigen Baugebiet entstehen bis zum Sommer 2028 27 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern. „Ich freue mich, wenn dringend benötigter Wohnraum entsteht“, sagte Bürgermeister Erwin Heller und lobte das Projekt in „attraktiver Lage“.