Wohnungen in Altdorf: Kürzeste Wege zur Ortsmitte und in die Natur

Am Dienstag war Spatenstich für das Altdorfer Wohnprojekt „Erlachwiesen“ der Böblinger Baugesellschaft (BBG). Auf dem rund 2100 Quadratmeter messenden Areal im dortigen Baugebiet entstehen bis zum Sommer 2028 27 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern. „Ich freue mich, wenn dringend benötigter Wohnraum entsteht“, sagte Bürgermeister Erwin Heller und lobte das Projekt in „attraktiver Lage“.

BBG-Geschäftsführer Rainer Ganske pries vor Beteiligten und künftigen Wohnungsinhabern die kürzesten Wege zur freien Natur und zugleich zur Ortsmitte mit öffentlicher Nahversorgung vom Bäcker bis zum Lebensmittelmarkt. Vor gut zwei Jahren seien einige frühere Grundstückseigentümer im arrondierenden Altdorfer Baugebiet „Rappenäcker Ost“ zur BBG gekommen und daraus dann das jetzt begonnene Bauprojekt entstanden. „Es war ein spannendes Projekt“, ließ auch Erwin Heller die Vorgeschichte Revue passieren und begrüßte die Beteiligung des kommunalen Bauträgers.

Tiefgarage und Garten vorhanden

Geplant sind moderne, kompakt und gut geschnittene Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 44 und 89 Quadratmetern. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über private Gartenanteile, die Wohnungen in den Obergeschossen über großzügigen Balkone mit Südausrichtung. Ergänzt wird das Quartier durch eine Tiefgarage mit 32 Stellplätzen, elf Außenstellplätze sowie einen kleinen Spielplatz.

Die BBG setzt bei dem Projekt auf ein nachhaltiges Energiekonzept. Vorgesehen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser sowie Photovoltaikanlagen. Zudem strebt das Böblinger Wohnungsunternehmen eine Zertifizierung nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an, was auch soziale Themen wie das Wohnen in unterschiedlichen Lebensphasen vom kompakten Zuhause bis zur familiengerechten Wohnung beinhaltet.

Anliegerstellplätze wieder frei

Nach dem Spatenstich sollen die Erschließungsarbeiten noch in dieser Woche fertig werden, so dass bereits am Freitag nach nur eineinhalb- bis zweijähriger Planungszeit auch der offizielle Baustart erfolgen kann. Das Richtfest ist im Frühjahr 2027 geplant, Abschluss und Fertigstellung spätestens im Sommer 2028. Einschränkungen für die Nachbarschaft sind während der Bauarbeiten zwar weiter möglich, doch der Verlust einer größeren Anzahl von Stellplätzen war nur während der Verlegung eines Erdkabels ein Aufreger.