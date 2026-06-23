Seit Jahren steckt der Wohnungsbau in Deutschland in der Krise. Mit ein Grund, warum auch in Stuttgart so wenig Neubauprojekte auf Baustelle gehen, sind die oftmals langwierigen und komplexen Genehmigungsverfahren. Mit dem sogenannten Bau-Turbo, das neue Gesetz trat im Herbst 2025 in Kraft, will der Bund diese Hürden senken. Auch die Stuttgarter Verwaltungsspitze hat schon mehrfach betont, diese neuen gesetzlichen Möglichkeiten zur Beschleunigung des Wohnungsbaus zu nutzen. Mit einem Grundsatzbeschluss schafft der Gemeinderat nun einen klaren Handlungsrahmen, den „Stuttgarter Weg zum Bau-Turbo“.