Seit Jahren steckt der Wohnungsbau in Deutschland in der Krise. Mit ein Grund, warum auch in Stuttgart so wenig Neubauprojekte auf Baustelle gehen, sind die oftmals langwierigen und komplexen Genehmigungsverfahren. Mit dem sogenannten Bau-Turbo, das neue Gesetz trat im Herbst 2025 in Kraft, will der Bund diese Hürden senken. Auch die Stuttgarter Verwaltungsspitze hat schon mehrfach betont, diese neuen gesetzlichen Möglichkeiten zur Beschleunigung des Wohnungsbaus zu nutzen. Mit einem Grundsatzbeschluss schafft der Gemeinderat nun einen klaren Handlungsrahmen, den „Stuttgarter Weg zum Bau-Turbo“.

Innerstädtische Flächen in Stuttgart entwickeln Im Mittelpunkt steht die gezielte Aktivierung von Flächen und Potenzialen innerhalb des bestehenden Siedlungsraums. Dazu gehören, so die Bauverwaltung, insbesondere die Umnutzung bestehender Gebäude zu Wohnzwecken, Aufstockungen und Nachverdichtungen sowie die Entwicklung geeigneter innerstädtischer Standorte. Durch standardisierte Verfahren und eine frühzeitige Abstimmung mit der Verwaltung sollen Genehmigungsprozesse deutlich beschleunigt werden.

Laut Baubürgermeister Peter Pätzold ist der Wohnraummangel eine der größten Herausforderungen für Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit dem Beschluss hat der Gemeinderat zugleich festgelegt, dass zentrale städtische Zielsetzungen auch bei der Anwendung des Bau-Turbos verbindlich bleiben. Das gilt vor allem für das Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM). Demzufolge müssen mindestens 30 Prozent der neu geschaffenen Wohnfläche für den geförderten, preisgünstigen Wohnungsbau reserviert werden.

Die Anforderungen an die städtebauliche Qualität sowie Klima-, Umwelt- und Naturschutzstandards müssen ebenfalls weiterhin konsequent berücksichtigt werden. Von einer Anwendung des Bau-Turbos ausgeschlossen sind in der Regel Flächen mit erheblichen Umweltkonflikten, Schutzgebiete, Überschwemmungsbereiche sowie Standorte, an denen Wohnnutzung zu Nutzungskonflikten mit bestehenden Gewerbebetrieben führen würde.

Projektgruppe soll den Stuttgarter Bau-Turbo koordinieren

Zur Umsetzung des Beschlusses hat die Stadtverwaltung eine interdisziplinäre Projektgruppe eingerichtet. Eine zentrale Geschäftsstelle „Bau-Turbo“ koordiniert künftig die Verfahren und dient als Ansprechpartnerin für Vorhabenträger.

Mit dem Grundsatzbeschluss erhält die Verwaltung zugleich den Auftrag, die neuen Instrumente anzuwenden und die Erfahrungen in einer ersten Umsetzungsphase auszuwerten. Ziel ist es, zusätzliche Wohnbaupotenziale im gesamten Stadtgebiet schneller zu erschließen und damit einen Beitrag zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarktes in Stuttgart zu leisten.

„Der Wohnraummangel ist eine der größten Herausforderungen für Stuttgart“, sagte Baubürgermeister Peter Pätzold. Mit dem Beschluss schaffe die Stadt die Grundlage, neue Wohnbauprojekte schneller umzusetzen. „Der Bau-Turbo bedeutet nicht weniger „Qualität, sondern mehr Geschwindigkeit bei gleicher Verantwortung“, sagt Petzold. Stuttgart nutzt die neuen gesetzlichen Spielräume dort, wo zusätzlicher Wohnraum sinnvoll geschaffen werden kann und öffentliche Belange gewahrt bleiben.“m