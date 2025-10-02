Die Mietpreise für Studierende in Stuttgart steigen langsamer. Doch das Wohnen für junge Menschen bleibt teuer: Laut einer Studie steht die Stadt in zwei Negativ-Kategorien weit vorne.
Es klingt erst einmal nach einer guten Nachricht, was Michael Voigtländer über den studentischen Wohnungsmarkt in Stuttgart sagt: „Es gibt eine gewisse Entspannung.“ Allerdings bezieht sich der Immobilienexperte vom Institut der deutschen Wirtschaft mit seiner Aussage lediglich auf die Mietpreissteigerung: Die fällt in diesem Jahr mit 1,4 Prozent vergleichsweise moderat aus; in den drei Vorjahren lag sie im Schnitt bei 3,6 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt der MLP Studentenwohnreport 2025 zur Mietentwicklung an 38 deutschen Hochschulstandorten, den der Finanzdienstleister MLP nun mit dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) veröffentlicht hat.