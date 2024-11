Wohnungsnot in Stuttgart

Die beste Wohnungspolitik komme ohne teuren Neubau auf der grünen Wiese aus. Es gelte, die vorhandenen Potenziale zu nutzen, meint StZN-Autor Jörg Nauke.

Jörg Nauke 05.11.2024 - 18:52 Uhr

Die Landesregierung hat der Stadt Stuttgart einen angespannten Wohnungsmarkt attestiert. Und in der Bürgerumfrage wurden zu hohe Mieten und fehlende Wohnungen als größtes Problem genannt. Mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, würde dagegen helfen, ist derzeit aber nicht in Sicht, schon gar nicht auf die Schnelle. Da böte es sich doch an, vorhandene Potenziale zu heben. Gemeint sind Wohnungen, die für Touristen statt für Stuttgarter reserviert sind, weil sich damit mehr Kasse machen lässt. Man kann über die EU ja viel schimpfen, aber dafür, dass sie jetzt Airbnb und Vermietern den unseriösen Teil des Geschäfts vermiest, müsste sich die Stadt bedanken.