Wolfgang Grupp wollte sich das Leben nehmen – das hat der Ex-Trigema-Chef in einem Brief mitgeteilt. Beschäftigte des Textilunternehmens wünschen dem 83-Jährigen schnelle Genesung.

Florian Dürr 17.07.2025 - 17:37 Uhr

Wolfgang Grupps Mitteilung über seinen versuchten Suizid müssen die Trigema-Mitarbeiter erst einmal verarbeiten: „Ich kann gar nicht richtig denken“, sagt einer, nachdem er den Brief seines ehemaligen Chefs gelesen hatte. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, teilt Grupp mit: „Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird. Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden. Es kann etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin.“