Wollwalk ist ein besonders praktisches Naturprodukt. Die verfilzte Wolle, dessen Ausgangsprodukt ein gewebter Stoff ist, hält wunderbar warm, ist leicht und dennoch robust. Außerdem ist es wasserabweisend und bekannt für seine selbstreinigenden Eigenschaften, weshalb sich Wollwalk besonders gut zur Herstellung von Kinderkleidung eignet.

Wollwalk reinigen ohne waschen

Prinzipiell sollte Wollwalk nur selten gewaschen werden, da beim Waschen das Material belastet werden kann. Das wasserabweisende Lanolin (Naturfett in der Schafswolle), welches sich im Material befindet und ihm unter anderem seine selbstreinigenden Eigenschaften gibt, kann sich bei falscher Reinigung lösen. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich das Material bei falscher Wäsche verformt. In den meisten Fällen ist ein Waschen von Wollwalk auch nicht nötig. So reinigen Sie Wollwalk ohne es zu waschen:

1. Trocken abbürsten:

Da Wollwalk aus dicht verfilzter Wolle besteht und wasserabweisende Eigenschaften hat, gelangt Schmutz nur selten ins Innere des Materials. In der Regel können Sie deswegen Kleidungsstücke aus Wollwalk ausgiebig trocknen lassen und Verschmutzungen anschließend einfach ausschütteln und mit einer Kleiderbürste (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE) abbürsten.

2. Auslüften lassen:

Festsitzende Gerüche lassen sich meist durch ein intensives Auslüften beseitigen. Am besten gelingt dies, wenn Sie das Wollwalk-Kleidungsstück bereits gründlich abgebürstet haben und es anschließend im Freien in der Sonne auslüften lassen.

Wollwalk richtig waschen - 4 einfache Schritte

Bei besonders intensiven Verschmutzungen können Kleidungsstücke aus Wollwalk auch gewaschen werden. In der Regel sollte das Material als Handwäsche gewaschen werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Waschbecken mit kaltem Wasser füllen

Wollwalk darf nicht zu warm gewaschen werden, da ab etwa 30 bis 40 Grad das Lanolin mit ausgewaschen wird und das Material dadurch seine wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften einbüßt. Um Wollwalk zu waschen, ist eine Temperatur von 20 Grad ideal.

2. Wollwaschmittel benutzen

Geben Sie nun etwas Wollwaschmittel in das Wasser. Besonders gut eignen sich Wollwaschmittel mit rückfettender Wirkung (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE).

3. Wollwalk waschen

Bei der Handwäsche selbst sollten Sie das Material für einigen Minuten im Waschwasser leicht kneten und den Vorgang anschließend mit klarem Wasser wiederholen. So können die Fasern schonend umspült werden, ohne dass sich das Material verformt. Wollwalk sollte deswegen auch nicht ausgewrungen werden.

4. Liegend trocknen

Nasser Wollwalk sollte liegend getrocknet werden, da sonst ebenfalls Verformungen entstehen können. Kneten Sie dazu das Spülwasser vorsichtig und so gut es geht im leeren Waschbecken aus und legen Sie das Kleidungsstück anschließend auf ein Handtuch zum Trocknen. Um das Trocknen zu beschleunigen, können Sie das Kleidungsstück alle paar Stunden wenden und das Handtuch wechseln.

Wollwalk in der Waschmaschine waschen:

Prinzipiell sollten Kleidungsstücke aus Wollwalk kalt (20 Grad), mit Wollwaschmittel und mit wenig mechanischem Einfluss gewaschen werden. Das schaffen die meisten Maschinen entweder in einem speziellen Wollhandwasch- oder Pflegeprogramm. Wollwalk sollte anschließend auch nicht geschleudert werden. Um das Material zusätzlich zu schonen, können Sie ein Wäschenetz (hier auf Amazon ansehen / ANZEIGE) benutzen. Im Trockner sollten die hitzeempfindlichen Wollwalk-Textilien nicht getrocknet werden. Einzige Ausnahme ist ein Kaltluftprogramm (nicht über 30 Grad). Dann sollte Wollwalk auch nur mit wenig anderen Textilien getrocknet werden, um die Belastung zu reduzieren.