Wer hat an der Uhr gedreht? Der Perkins Park wird zur Zeitmaschine: Die Rave-Party „Wonderful Days“ bringt Fans in eine andere Ära zurück – für die Veranstalter ist’s „Herzensliebe“.

Die „Wonderful Days“, so der Name des Rave-Formats, stehen für ein Lebensgefühl, das weit über Musik hinausgeht. Für Mitveranstalter Sebastian Simon ist die Partyreihe eine Zeitmaschine. Mit seinen 47 Jahren würde er sich wieder wie mit 25 fühlen: „Man trifft dort alle, die man früher getroffen hat“, sagt Simon, der in Stuttgart auch als Betreiber des Clubs Lehmann bekannt ist. Wonderful Days sei für ihn eine echte Herzensangelegenheit, betont er – ums Geldverdienen gehe es dabei gar nicht. Es gehe eher um Gänsehaut, Erinnerungsflashs und jene Erlebnisse, in denen die Zeit kurz stillzustehen scheint.

Dieses Gefühl bringt die Event-Reihe „Wonderful Days – The Classic Rave“ nun erneut nach Stuttgart: Nach dem Debüt im vergangenen Oktober (es kamen damals etwa 1500 Classic-Raver), von dem alle noch schwärmen, geht das Format am Samstag, 28. Februar, in die zweite Runde. Dann verwandelt sich der Perkins Park wieder in einen Treffpunkt für Fans der Rave-Ära mit elektronischer Musik der 1990er- und frühen 2000er-Jahre.

„Wonderful Days“: Von Kölner zum internationalen Rave-Label

Ursprünglich 2019 im Kölner Club Bootshaus gestartet, hat sich „Wonderful Days“ nach der Corona-Pandemie bundesweit etabliert. Was einst als Clubformat begann, ist heute ein international wahrgenommenes Label der elektronischen Szene. Verantwortlich ist die Kölner Veranstaltungsagentur Dancefield, die mit der Reihe gezielt auf die Rave-Ära setzt, die Trance, Techno und Classic Dance maßgeblich geprägt hat. Auch international stößt das Konzept auf große Resonanz: Bereits in Städten wie Dublin und Antwerpen sowie unter anderem in Köln, Freiburg, Magdeburg, Mol, Lübeck, St. Wendel, Köthen, und Augsburg sorgte diese Rave-Reihe für emotionale Höhepunkte.

Mit dabei ist Schiller vom Platz eins der deutschen Albumcharts

Für die zweite Stuttgarter Ausgabe haben die Veranstalter erneut ein umfangreiches Line-up zusammengestellt. Mit dabei ist unter anderem Schiller, der mit seinem im Januar veröffentlichten Album „Euphoria“ direkt die Spitzenposition der offiziellen Deutschen Albumcharts erreicht hat. Es handelt sich um das zehnte Nummer-eins-Album des Elektronikprojekts von Christopher von Deylen, der zu den profiliertesten deutschen Rave-Acts zählt. Ergänzt wird das Programm durch weitere prägende Künstler der Szene wie Niels Van Gogh, Jam El Mar, DJ Raw, Jay Frog, DJ Dag, Taucher und Oliver Lieb.

Niels Van Gogh ist mit dabei. Foto: Veranstalter

Auch die lokale Szene ist stark vertreten. Zahlreiche Stuttgarter DJs, die den Sound der Rave-Jahre im Kessel mitgeprägt haben, stehen ebenfalls auf dem Line-up: Marco Marino, Marc Jerome, Robin Hirte, Ari, DJ Cruse, Michael Cores, DJ Cyre und Harry Nash. Gespielt wird auf mehreren musikalischen Ebenen – von treibendem Trance über klassischen Techno bis hin zu weiteren Stilrichtungen der frühen Rave-Jahre.

Perkins Park: Tradition trifft auf modernes Sound- und Lichtdesign

Unterstützt wird das musikalische Konzept durch ein aufwendiges Sound- und Lichtdesign, das den Fokus klar auf Musik und Atmosphäre legt. Als Veranstaltungsort dient erneut der Perkins Park auf dem Killesberg. Der 1980 eröffnete Traditionsclub feiert gerade Erfolge mit Comeback-Partys und bietet mit seiner exponierten Lage einen besonderen Rahmen für das Event.

Der Vorverkauf für „Wonderful Days – The Classic Rave: Stuttgart Edition Vol. II“ läuft nach Angaben der Veranstalter sehr gut – nicht zuletzt aufgrund der starken Resonanz auf die erste Stuttgarter Ausgabe im vergangenen Herbst.