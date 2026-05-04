Tobias Groten, Gründer von Tobit Software, ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Die Nachricht über seinen Tod bewegt nicht nur seine Heimatstadt Ahaus, sondern auch die gesamte IT-Branche.
Tobias Groten, ein Pionier der deutschen Software-Entwicklung und Gründer der Tobit Software AG, ist am 3. Mai 2026 überraschend an einem Herzinfarkt gestorben. Der Verlust des visionären Unternehmers hinterlässt eine große Lücke, sowohl in seiner Heimatstadt Ahaus als auch in der IT-Branche, die er über Jahrzehnte geprägt hat.