World Challenge Cup in Portugal Darja Varfolomeev zeigt Schwächen – kein Grund zu Besorgnis
Gold und Silber für die Gymnastinnen der Nationalgruppe in Portimão, aber kein Edelmetall für die Stärkste.
Gold und Silber für die Gymnastinnen der Nationalgruppe in Portimão, aber kein Edelmetall für die Stärkste.
Gemischte Gefühle bei den deutschen Gymnastinnen beim World Challenge Cup in Portimão: Die Nationalgruppe, die im Stützpunkt in Schmiden trainiert, gewann in der südportugiesischen Hafenstadt Gold und zweimal Silber. Für die Olympiasiegerin und vielfache Weltmeisterin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden dagegen lief es ungewohnt schwierig.