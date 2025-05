Wo zuletzt Kunden stylische Jeans des Labels Diesel anprobiert haben, wird nun geklickt ohne Ende. Im Dorotheen-Quartier hat das Berliner Selfie-Museum mit dem NamenThe Wow Gallery am Mittwochabend Pop-up-Eröffnung gefeiert und den geladenen Gästen viel Spaß bereitet. Die interaktive Erlebniswelt soll auf zwei Etagen zum Hotspot der Generation Instagram werden, die immer neue Kulissen für ausgefallene Selfies sucht.

In Berlin hat sich die Galerie auf 1000 Quadratmeter ausgebreitet, nun aber die Hauptstadt verlassen, weil dort die Konkurrenz und Nachahmer der immersiven Hotspots für Selfie-Fans immer größer geworden sei. In Stuttgart wollen die Macher des etwas anderen Museums um Kreativdirektor Torsten Künstler ein neues Publikum erreichen. Im DoQu stehen dem Selfie-Museum zwar nur noch 320 Quadratmetern zum Austoben zur Verfügung, doch diese Art von Entertainment sei hier bisher noch nicht bekannt. Die Anbieter rechnen deshalb trotz eines relativ hohen Eintrittspreises von 19 Euro bzw. 14 Euro (ermäßigt) mit großem Zuspruch.

Beim Opening zeigt sich: Vor allem junge Menschen aus der Generation Instagram fahren voll drauf ab. Influencerinnen wie hey_tatjana (17.000 Follower) und miss.talina (66.000 Follower) fotografieren eifrig am ersten Abend. Aber auch die Älteren – darunter Gudrun Nopper, die Frau des Oberbürgermeisters, und Wirtin Sonja Merz – machen erfreut mit, laden sich lächelnd und beglückt Videos mit sich selbst über den QR-Code herunter. In 20 begehbaren Sets – inklusive Bällebad für Erwachsene – laden Installationen in grellen Farben und vor fantasievollen Kulissen dazu ein, sich selbst in Szene zu setzen – damit ein perfektes Selfie oder Video für Instagram oder TikTok entsteht.

Foto auf dem Halmond. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Beliebt ist das Selfie-Museum auch beim Kindergeburtstag

Mal sitzt man auf einem Thron, mal in der Buisiness-Class eines Flugzeuges, mal setzt man sich auf dem pinkfarbenen Teppich dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi aus oder räkelt sich auf dem Halbmond. Obendrein kann man ein perfekt eingerichtetes Fotostudio mieten – für private oder geschäftliche Aufnahmen. In Berlin hat sich gezeigt: Die Wow-Location wird gern für Kindergeburtstage gebucht oder für schräge Partys. Auch Promis wie Kai Pflaume oder Barbara Schöneberger haben hier Content für ihre Insta-Storys erzeugt.

Ist die Generation Selfie oberflächlich?

In einer Welt, in der Bilder mehr als tausend Worte sagen, dienen soziale Medien dazu, Träume, Freude, aber auch Ängste zu teilen. Was oft oberflächlich und eitel erscheint, lässt tief blicken – auf Sehnsüchte unter dem Smiley-Gesicht, auf Selbstliebe, mit der man sich stärker fühlt. Und so kann ein Besuch in der Wow-Gallery auch zu einer Philosophie-Stunde werden.

Öffnungszeiten des Selfie-Museums, Eduard-Breuninger-Straße 6: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr. Reservierungen unter: booking@thewowgallery.de oder telefonisch unter: 0711 – 90734115