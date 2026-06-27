Württemberger Weinmeisterschaft Starke Worte, starke Weine von einem souveränen Meister
Beim Besuch bei Hans-Peter Wöhrwag wird das Siegerpaket der Württemberger Weinmeisterschaft verkostet. Stuttgarts einziges VDP-Weingut kann viel mehr als Rosé.
Beim Besuch bei Hans-Peter Wöhrwag wird das Siegerpaket der Württemberger Weinmeisterschaft verkostet. Stuttgarts einziges VDP-Weingut kann viel mehr als Rosé.
Bevor der aktuelle Siegerwein in der Vinothek des Weinguts, hinter deren Glaswand beeindruckende Reihen von Barriques lagern, verkostet und mit dem Meisterwein der Edition Rosé 2023 verglichen wird, gibt es erst einmal einen Aperitif. Oder sagen wir einen Wein, der auch als solcher dienen kann: einen Muskateller. Holger Gayer ist nicht unbedingt ein Fan der Bouquetsorte, aber weil die Trauben schnell abgepresst wurden, ist dieser Muskateller außergewöhnlich frisch, fein, elegant. Hans-Peter Wöhrwag erklärt die zum Hause passende Stilistik von schmeckbarem Terroir und Mineralik so: „Wenn Weine zu blumig-fruchtig sind, dann können sie gerne ins Triviale fallen.“