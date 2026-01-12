Wurst-Imbiss in der Klett-Passage: Kübler verschwindet, „Meister Bock“ kommt – das steckt dahinter

Wer dieser Tage durch die Stuttgarter Klett-Passage hastet, dem fällt es vielleicht erst auf den zweiten Blick auf: Wo über Jahre „Kübler“ stand, leuchtet nun ein hellblaues Logo. Darauf zu sehen ist eine Wurst mit dem Schriftzug: „Meister Bock. Das Original“. Und an der Fassade steht der unmissverständliche Hinweis: „Bock? Hier lang.“

Mehr als zehn Jahre lang war der Imbiss in der Klett-Passage mit dem Namen Kübler verbunden – einer Marke, die in Stuttgart vielen vertraut ist. Über ein Jahrzehnt kam hier auch die Wurst von der gleichnamigen Stuttgarter Traditionsmetzgerei. Diese ist inzwischen insolvent, der Betrieb eingestellt. Seit rund vier Wochen ist die Kübler-Filiale Geschichte. Stattdessen verkauft an gleicher Stelle nun „Meister Bock“ Currywurst, Bratwurst und Fleischkäse – allerdings mit Wurst aus anderen Bezugsquellen.

Kübler weg, „Meister Bock“ übernimmt

Groß angekündigt wurde der Wechsel nicht. Ein kurzer Instagram-Post Anfang Dezember – „Hello Stuttgart! Meister Bock ist da!“ – mehr war es nicht. Das Team auf den Fotos: die gleichen Gesichter wie zuvor. Drinnen riecht es nach Grillfett und Bockwurst, draußen stehen Stehtische für Pendler und Reisende. Vieles wirkt vertraut, und doch ist etwas grundlegend anders.

Insgesamt arbeiten sechs Beschäftigte in dem Imbiss – dieselben wie zuvor. Foto: SSP

Hinter dem Laden steht nicht mehr der Name Kübler, wohl aber dieselbe Betreiberfirma wie zuvor. Verantwortlich ist weiterhin die SSP Deutschland GmbH. Das Unternehmen ist die deutsche Tochter der weltweit tätigen SSP Group mit Sitz in London – ein Konzern, der sich auf Gastronomie an Verkehrsstandorten spezialisiert hat. Am Stuttgarter Hauptbahnhof betreibt SSP unter anderem Burger King, Starbucks oder Dean & David.

Warum Kübler in der Klett-Passage Geschichte ist

„Wir sind Experten für Verkehrsgastronomie und betreiben gastronomische Konzepte an Bahnhöfen und Flughäfen in ganz Deutschland“, sagt Michael Glatz von der SSP Deutschland GmbH. Der Standort in der Klett-Passage ist dabei kein neuer für das Unternehmen. „SSP hält den Mietvertrag schon seit mehr als zehn Jahren“, so Glatz. Kübler war in dieser Zeit Lizenzpartner – bis zur Insolvenz der Metzgerei.

„Wir bedauern es sehr, dass unser wertgeschätzter Lizenzpartner Kübler insolvent ist“, sagt der Manager. Kübler sei in Stuttgart eine angesehene Marke gewesen. Mit dem Ende der Metzgerei endete auch die Nutzung des Namens – und nach rund zehn Jahren auch die Belieferung mit Kübler-Wurst und Fleisch.

Die Lösung: ein neues Label aus dem eigenen Portfolio. „Da unser Lizenzgeber Kübler den Betrieb eingestellt hat, haben wir uns entschieden, auf der Fläche das Konzept ‚Meister Bock‘ zu eröffnen“, erklärt Glatz. Die Marke ist eine Eigenmarke von SSP und keineswegs neu: Am Kölner Hauptbahnhof gilt „Meister Bock“ seit Jahren als Kultimbiss und feste Anlaufstelle für Reisende.

Was bei „Meister Bock“ auf der Speisenkarte steht

Für Stammkunden wichtig: „Wir betreiben die Fläche auch weiterhin mit unseren eigenen Mitarbeitern“, betont Glatz. Insgesamt arbeiten dort sechs Beschäftigte – dieselben wie zuvor.

Auch das Angebot dürfte vielen bekannt vorkommen: Bockwürste, Bratwürste, Krakauer, Schnitzel, Leberkäse, Käsespätzle. Eine Currywurst mit Getränk kostet 8,20 Euro. Gegessen wird im Stehen. Oder das Essen gibt es schnell auf die Hand – klassischer Bahnhofsimbiss eben. Zielgruppe sind laut SSP Reisende, Pendler und Berufstätige rund um den Bahnhof.

Betreiber zieht erste Bilanz

Zur Herkunft der neuen Wurst macht SSP keine Angaben. Man betont jedoch, bewusst Qualität einzukaufen – jedenfalls keine Discounterware. Und wie kommt das neue Konzept an? „Der Store ist gut angelaufen“, sagt Glatz. Gerade Pendler und Fernreisende nähmen das Angebot an.

Wie lange „Meister Bock“ in der Klett-Passage bleibt, hängt auch vom Umbau des Hauptbahnhofs ab. SSP plant, den Imbiss in den kommenden Jahren weiter zu betreiben – solange es die laufenden Infrastrukturmaßnahmen zulassen. In der Klett-Passage geht es also weiter um die Wurst. Nur heißt sie jetzt nicht mehr Kübler, sondern Meister Bock. Geöffnet ist der Imbiss täglich von 9 bis 21 Uhr – angepasst an den Rhythmus von Bahnhof und Pendlern.