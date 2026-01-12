Wurst-Imbiss in der Klett-Passage Kübler verschwindet, „Meister Bock“ kommt – das steckt dahinter
Plötzlich ist Kübler weg – und „Meister Bock“ da: In der Klett-Passage hat der Wurst-Imbiss einen neuen Namen bekommen. Was sich für Kunden ändert.
Wer dieser Tage durch die Stuttgarter Klett-Passage hastet, dem fällt es vielleicht erst auf den zweiten Blick auf: Wo über Jahre „Kübler“ stand, leuchtet nun ein hellblaues Logo. Darauf zu sehen ist eine Wurst mit dem Schriftzug: „Meister Bock. Das Original“. Und an der Fassade steht der unmissverständliche Hinweis: „Bock? Hier lang.“