Die Schnellbuslinien X4 und X7 sollen im Dezember eingestellt werden. Nun gibt es einen Vorstoß aus Filderstadt, wie eine weitere Finanzierung klappen könnte. Wie sieht das aus?
Sind die Schnellbuslinien X4 und X7 doch noch zu retten? Die Stadt Filderstadt hat einen Vorstoß gewagt, der zum Ziel hat, die Finanzierung der Verbindungen mindestens mittelfristig zu sichern. Die Idee hat der Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing im Technischen Ausschuss vorgestellt. Demnach ist geplant, dass sich die Kommunen, die von den Bussen angefahren werden, an den Kosten beteiligen, ebenso der Landkreis Esslingen. Aufgeteilt werden sollen die Kosten wie beim sogenannten Zubestell-Prinzip. Beim klassischen Linienverkehr ist es so, dass der Landkreis die Hälfte zahlt und der Rest auf die Kommunen verteilt wird, gemessen daran, wie sie streckenmäßig vom Bus profitieren. Gleichzeitig soll der Fahrplan etwas ausgedünnt werden, um die Kosten zu drücken. So sollen jeweils die letzten beiden Fahrtenpaare gestrichen werden.