Der VfB Stuttgart darf von Berlin träumen. Nach einem 1:0-Sieg in einem umkämpften Spiel gegen den FC Augsburg zogen die Stuttgarter am Dienstagabend ins Halbfinale des DFB-Pokals ein.

Dabei brauchte der VfB reichlich Anlauf, um in der MHP-Arena in die Partie zu finden. Erst nach dem 1:0-Treffer von Deniz Undav (30. Minute) gewann der VfB etwas an Oberwasser, verpasste es aber in Durchgang zwei, mit dem zweiten Treffer nachzulegen. Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Stuttgarter.

Für die Fans in den sozialen Netzwerken war es ein Hin und Her zwischen Freude über den Sieg und Frust wegen der zeitweise schwachen Phasen der Stuttgarter. Wir haben Reaktionen auf X gesammelt.

Für Furore sorgten zunächst nicht die beiden Teams, sondern die mitgereisten Fans des FC Augsburg im Gästeblock, die von Beginn an kräftig Pyrotechnik abbrannten. Ob das ein Nachspiel für den Verein haben wird? Zumindest dieser X-Nutzer sah schon die Kassen des DFB klingeln:

Auf dem Platz hingegen gab es wenige Highlights. Vor allem mit der Anfangsphase des VfB haderten viele Fans, die auf X ihren Unmut zeigten:

Dieser Nutzer sah sich zu Beginn der Partie an den vergangenen Samstag erinnert, als der VfB in der Bundesliga gegen Gladbach eine schwache Leistung zeigte und am Ende mit 1:2 verlor:

Auch der ARD-Kommentator sparte nicht mit Kritik am Spiel der Stuttgarter, was diese X-Nutzer zu einer Einordnung der Ansprüche an den VfB veranlasste:

Dieser Nutzer hatte nach nicht einmal 15 gespielten Minuten schon genug gesehen:

VfB-Stürmer Deniz Undav wurde auf X für seine Leistung in der Anfangsphase kritisiert. Die Unzufriedenheit der Fans legte sich dann aber schnell, als er in der 30. Minute zur Führung für den VfB traf, die letztlich den Sieg für die Stuttgarter bedeutete:

Manch einer fühlte sich in seinem vorschnellen Urteil ertappt:

Nach dem Abpfiff und dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale setzte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß zum großen Jubel vor der Kurve an. Die Fans auf X freuten sich über die Emotionen des Trainers:

Manch einen erinnerte die Szene an den emotionalen Ausbruch von BVB-Interimstrainer Mike Tullberg am vergangenen Samstag:

Nicht herausragend gespielt, aber dennoch eine Runde weiter, oder wie dieser X-Nutzer schreibt:

Auf wen der VfB Stuttgart im Halbfinale trifft, wird am 2. März ausgelost. In der Bundesliga geht es für die Stuttgarter mit einem weiteren Heimspiel weiter. Am Samstag empfängt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß den VfL Wolfsburg in der MHP-Arena. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.