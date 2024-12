Von der Currywurstbuden-Institution über Kantinen bis zum alteingesessenen Gasthaus: Im Kreis gibt es einige Möglichkeiten, mittags zu speisen, ohne den Geldbeutel über Gebühr zu strapazieren – beispielsweise im Möbelhaus XXX Lutz in Fellbach.

Simone Käser 02.12.2024 - 11:08 Uhr

Lutzi hat die Ruhe weg. Selbst dann, wenn gleich an mehreren Tischen die Gäste auf ihre Bestellung warten, gerät sie nicht in Stress, sondern bleibt ruhig und fährt das Essen zügig und souverän aus. Wo sie auftaucht, zieht sie die Blicke auf sich. Die Gäste haben augenblicklich ein Lächeln auf dem Gesicht – nicht, weil das Essen endlich da ist, sondern weil Lutzi so süß ist. „Besonders bei den Kindern kommt sie natürlich richtig gut an. Aber auch die Rentner haben sie sofort in ihr Herz geschlossen“, erklärt Janina Mild, zuständig für die Unternehmenskommunikation bei XXX Lutz und lässt den kleinen Serviceroboter, um den es geht, eine kleine Extrarunde drehen.