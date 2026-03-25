Der Lkw-Hersteller aus Leinfelden-Echterdingen hat die Nachfolge von Jürgen Hartwig geregelt. Die neue Personalchefin Yvonne Bettkober kommt von Audi.

Überraschender Wechsel zu Daimler Truck: Nach nur einem Jahr als Transformations-Chefin bei Audi wird Yvonne Bettkober neue Arbeitsdirektorin beim Lkw-Hersteller. Die 51-Jährige wird zum 1. Oktober außerdem als Konzernverantwortliche für den Personalbereich in den Vorstand berufen. Yvonne Bettkober ist damit nach der Vorstandsvorsitzenden Karin Radström und Finanzchefin Eva Scherer die dritte Frau im Vorstand des Unternehmens.

Jürgen Hartwig verlässt Daimler Truck im November Yvonne Bettkober übernimmt damit die Aufgaben von Jürgen Hartwig, der Daimler Truck nach mehr als 30 Jahren Ende November 2026 auf eigenen Wunsch verlassen wird. „Ich freue mich sehr, Teil der Daimler-Truck‑Familie zu werden und gemeinsam mit Vorstand und dem Team unsere strategische Ausrichtung weiter voranzubringen“, sagt Bettkober in einer ersten Stellungnahme.

Jürgen Hartwig: Abschied nach über 30 Jahren im Unternehmen. Foto: DTAG

„Mit Yvonne Bettkober berufen wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in der Transformation“, so der Daimler-Truck-Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser. In ihrer Zeit bei Microsoft und Amazon Web Services habe sie zudem große Expertise in der Prozessoptimierung, der schnellen Neuausrichtung von Organisationen sowie in der Führung von Menschen durch Veränderungsprozesse erworben, so Kaeser weiter.

Gleichzeitig würdigt Joe Kaeser die Verdienste von Jürgen Hartwig: „ Sein Engagement und seine Verbundenheit mit Daimler Truck waren herausragend. Für seinen Beitrag und sein außergewöhnliches Engagement danken wir ihm aufrichtig.“ Und Karin Radström sagt: „Jürgen war eine prägende Persönlichkeit für die Unternehmenskultur. Seine Führung war insbesondere während der Abspaltung und des Starts von Daimler Truck als eigenständiges Unternehmen von zentraler Bedeutung. Er hat im gesamten Unternehmen nachhaltig Spuren hinterlassen.“

Lob kommt auch vom Daimler-Truck-Betriebsrat

Auch der Gesamtbetriebsratsvorsitzende lobt den scheidenden Personalvorstand. „Jürgen Hartwig hat Daimler Truck in besonderer Weise geprägt“, so Michael Brecht. „Im Namen des Gesamtbetriebsrats danke ich ihm herzlich für die konstruktive, faire und verlässliche Zusammenarbeit über viele Jahre.“

Und Jürgen Hartwig sagt zu seinem Abschied: „Nun ist der richtige Zeitpunkt für das Unternehmen und für mich gekommen, eine geordnete Übergabe zum Ende des Jahres 2026 vorzubereiten. Ich bin unseren Beschäftigten weltweit sehr dankbar und stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.“