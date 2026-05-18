Die sehenswerte ZDF-Dokumentation „Ein Tag im Juli – Ahrtal 2021“ rekonstruiert die Hochwasserkatastrophe, die im Sommer 2021 über das Ahrtal hereinbrach.
18.05.2026 - 17:06 Uhr
Die Aufnahmen wirken wie aus einem Katastrophenfilm: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 verwandelte sich die Ahr, an normalen Tagen ein beschaulicher Nebenfluss des Rheins, aufgrund von Starkregen in einen reißenden Strom, der eine Schneise der Zerstörung ins Ahrtal schlug. Mehr als 130 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Spuren der Tragödie sind bis heute sichtbar; die seelischen Wunden, die sie hinterließ, werden für immer bleiben.