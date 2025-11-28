Schauspielerin Jasmin Gassmann geht: Die TV-Kommissarin Lea Gomez hatte ihren letzten Einsatz in der ZDF-Vorabendserie „SOKO Stuttgart“. Nun ist ihre Nachfolgerin bekannt.
28.11.2025 - 15:01 Uhr
Es gibt eine neue Ermittlerin in der Kultserie „SOKO Stuttgart“: Iman Tekle wird voraussichtlich am 22. Januar das erste Mal in der ZDF-Vorabendserie zu sehen sein, wie die Produktionsfirma Bavaria Fiction mitteilte. Gedreht wird bereits seit April. Die 30-jährige Tekle wird erstmals in der Folge „Ohne Ausweg“ die Kriminalkommissarin Toni Kidane spielen.