Zehn Jahre Warten auf Organspende: Heinrich Haag lebt mit der Niere eines Toten

Heinrich Haag trägt viele Narben am Oberkörper. An der Optik stört er sich nicht. „Früher sind Ritter mit Narben verehrt worden, so habe ich es auch gesehen“, sagt er und lacht. So weit hergeholt ist der Vergleich gar nicht. Auch bei Heinrich Haag steht jede Narbe für einen Sieg. Dem 68-Jährigen aus Filderstadt-Sielmingen wurde bereits dreimal eine neue Niere transplantiert. Die dritte hat er vor bald drei Jahren erhalten. Am Sonntagabend vor Weihnachten kam der Anruf. 17.30 Uhr, das weiß er noch genau. „Wir haben eine Niere für Sie“, hieß es am Telefon, „wollen Sie sie haben?“ Zehn Jahre hatte er auf genau dieses Telefonat gewartet. „Zehneinhalb sogar“, sagt er.