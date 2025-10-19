Ein Gang durch den Kosmos der Zeitvorstellungen vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt menschlichen Zeiterlebens. Während in Deutschland Zeit bares Geld ist, lässt man in Afrika und Indien die Zeit stillstehen.
"Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?" Erinnern Sie sich noch an das Outro der Zeichentrickserie "Paulchen Panther" aus dem Jahr 1973? Ja, bald ist es wirklich wieder soweit: Die Uhr wird von Sommerzeit auf Winterzeit umgestellt. In der Nacht vom Samstag, 26. Oktober, zum Sonntag, 27. Oktober, müssen Sie einfach den Stundenzeiger also von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückstellen.