Ihre Kindheit und Jugend endeten mit 13 Jahren. Kein Ausgehen. Kein Flirten. Kein Reifen auf Raten. Ruth Rosenstock Michel musste über Nacht erwachsen werden. In dem Moment, als ihr Vater, der jüdischen Glaubens war, vor den Nazis fliehen und ihr die Verantwortung für die Familie übertragen musste. „Jede Zelle meines Körpers ist ein Macher“, sagte Ruth Rosenstock Michel am Campus Flandernstraße der Hochschule Esslingen. In einem Raum, der die vielen Zuhörer, Studierende, Lehrende und Interessierte, kaum aufnehmen konnte, berichtete die 97-Jährige von ihrem Leben und Überleben: „Ich habe mich niemals sicher gefühlt.“

Eine enorme Kraft beseelt Ruth Rosenstock Michel. Sie hat einen starken Willen – das strahlt sie aus und das sagt sie auch: „Ich kann alles, wenn ich es muss und will.“ Die 1928 in Königsberg Geborene geht in ihrem Vortrag bewusst auch auf das Grauen vor dem Grauen, auf die Katastrophen vor der Katastrophe, auf das Schlimme vor dem Schlimmsten ein. Sie möchte den Nachgeborenen vermitteln, wie eingeschränkt, wie bedroht, wie oft hoffnungslos das Leben in jenen Tagen war – schon weit vor der Ermordung ihres Vaters.

Die Seniorin mit dem Pagenschnitt, die so fit und zupackend wirkt, berichtet von Brüchen in ihrer Biografie, die sie aber nicht gebrochen haben. Vor der NS-Diktatur flohen ihr Vater, der jüdischen Glaubens war, ihre christliche Mutter, ihre Schwester und sie von Königsberg, das später in Kaliningrad umbenannt wurde und heute zu Russland gehört, nach Polen. Zu Hause wurde Deutsch gesprochen. Die siebenjährige Ruth wusste nicht, was in der Schule von ihr verlangt wurde. Sie hörte ihren Namen, stand auf, verstand nichts, setzte sich wieder. Die Mitschüler lachten sie aus. Ehrgeizig paukte sie in jeder freien Minute Polnisch: „Nach ein paar Wochen hat keiner mehr gelacht.“ Dann kam die russische Besatzung. Und dann die deutsche. Ihr Vater habe immer gesagt: „Die Deutschen sind eine Kulturnation. Sie begehen keine Verbrechen an Unschuldigen."

Der Andrang war groß: Der Raum am Campus Flandernstraße der Hochschule Esslingen konnte die vielen Interessierten am Vortrag von Ruth Rosenstock Michel kaum aufnehmen. Foto: Roberto Bulgrin

Er hatte sich getäuscht. Die Repressalien gegen Menschen jüdischen Glaubens nahmen zu. Der Vater versteckte sich etwa 15 Kilometer von seiner Familie entfernt bei Freunden. Seiner ältesten Tochter übertrug er die Sorge für die Mutter, die kein Polnisch sprach, und die kleine Schwester. Ruth Rosenstock Michel berichtet, wie sie mit einem Trupp kräftiger Männer als einzige Jugendliche über schlammige, unsichere Wege in die Berge ging. Bei den Bewohnern tauschte die Gruppe Haushaltswaren gegen Lebensmittel. Sie berichtet, wie sie sich zu ihrem Vater in sein Versteck geschlichen hat, mit einem Rucksack voller Wäsche und Essen. Immer in der Angst, angehalten und gefragt zu werden.

Angst vor den Nazi-Schergen: Den ganzen Tag starrten sie auf die Straße

Bei einer Überschwemmung verlor die Familie ihr Haus, ihr Hab und Gut. Als der Vater davon hört, kommt er sofort zurück und sucht eine neue Bleibe. In einem kleinen Haus hinter einem Sanatorium können die Vier unterkommen. Ruth Rosenstock Michel berichtet, dass sie und ihre Schwester den ganzen Tag durch Astlöcher in der Tür auf den Hof gestarrt haben. Sie mussten aufpassen, falls sich Nazi-Schergen oder die Gestapo nähern sollten. Der Vater, sagt sie, ging den ganzen Tag in dem kleinen Raum auf und ab. Bis er es nicht mehr aushielt und eine Arbeit in einem Sägewerk annahm.

Nicht zu hassen, das habe sie nie geschafft, sagt Ruth Rosenstock Michel. Schon über 80 Mal habe sie Vorträge auch an Schulen gehalten. Sie spreche für die, die nicht mehr sprechen können – weil sie ermordet wurden. Für sie ist es Verpflichtung und selbstgewählte Aufgabe. Sie klagt nicht an, aber sie beschönigt auch nichts. Sie berichtet von dem Massaker, das an ihren Mitbürgern jüdischen Glaubens verübt wurde. Drei Tage lang habe man die Bewohner in Gefängniszellen zusammengepfercht. Stehend. Ganze Familien. Dann seien alle in ein Waldstück gebracht worden. Alte und Junge, Kinder und Greise, Frauen und Männer hätten sich nackt ausziehen müssen.

Auch Hochschul-Rektor Christof Wolfmaier sprach ein Grußwort. Foto: Roberto Bulgrin

Dann hätten sich die Ersten an den bereits ausgehobenen Gruben niederknien müssen und seien durch einen Genickschuss hingerichtet worden. Ihre Zuhörer, so Ruth Rosenstock Michel, sollten versuchen, sich vorzustellen, wie die Menschen sich gefühlt hatten. Zu sehen, wie geliebte Verwandte oder Freunde getötet wurden, und zu wissen, dass man selbst der Nächste sein werde. Der Vater von Ruth Rosenstock Michel war unter den Ermordeten.

Holocaust zeichnet die Angehörigen: Mutter erkannte eigene Tochter nicht

Damit endet ihr Vortrag. Nicht aber die vielen Fragen der Zuhörer. Sie müssen begrenzt werden. So viele sind es. Rosenstock Michel berichtet noch, wie sie, ihre Mutter und ihre Schwester über viele Irrwege nach Königsberg zurückkehrten. Ihre Mutter habe am Haus der Großmutter geklingelt – und die Großmutter habe die eigene Tochter nicht wiedererkannt, so sehr sei sie von den Erfahrungen gezeichnet gewesen.

Jede Zelle meines Körpers ist ein Macher. Ruth Rosenstock MichelZeitzeugin

Wie es weiterging, wollen die Zuhörer wissen. Ruth Rosenstock Michel kann in der Kürze der Zeit nur kurze Sequenzen beleuchten. Sie berichtet von ihrer großen Liebe. Sie habe studieren wollen, sich aber nicht von dem jungen Mann trennen können, der sich für sie und ihr Schicksal interessierte. Erst später erfuhr sie, dass er homosexuell war.

Zeitzeugin kümmert sich um das Grab der Ermordeten

In ihrem Leben sei nichts so verlaufen, wie in einem normalen Leben, sagt Ruth Rosenstock Michel. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. Es ist das Buch ihres Lebens. Viel später, sagt sie noch, habe sie das Grab der Ermordeten und ihres Vaters aufgesucht – und sich darum gekümmert. Ein letzter Liebesdienst für liebe Menschen, die ihr genommen wurden.