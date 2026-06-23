Ihre Kindheit und Jugend endeten mit 13 Jahren. Kein Ausgehen. Kein Flirten. Kein Reifen auf Raten. Ruth Rosenstock Michel musste über Nacht erwachsen werden. In dem Moment, als ihr Vater, der jüdischen Glaubens war, vor den Nazis fliehen und ihr die Verantwortung für die Familie übertragen musste. „Jede Zelle meines Körpers ist ein Macher“, sagte Ruth Rosenstock Michel am Campus Flandernstraße der Hochschule Esslingen. In einem Raum, der die vielen Zuhörer, Studierende, Lehrende und Interessierte, kaum aufnehmen konnte, berichtete die 97-Jährige von ihrem Leben und Überleben: „Ich habe mich niemals sicher gefühlt.“