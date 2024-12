Sexueller Übergriff in der Stuttgarter S-Bahn Mann belästigt Polizistin

Ein 61-Jähriger soll in einer S-Bahn erst mehrere Mädchen belästigt haben. Als Polizeibeamte, die privat in der Bahn unterwegs waren, sich einschalten, lässt er auch eine Beamtin nicht in Ruhe.