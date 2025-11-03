Josef Schuster beklagt den „explosionsartigen Anstieg“ des Antisemitismus. Doch jüdisches Leben in Deutschland könne man nicht darauf reduzieren, betont der Zentralratschef.
03.11.2025 - 16:00 Uhr
“Mitten dabei – 80 Jahre Jüdisches Leben in Stuttgart“ heißt das Motto der Jüdischen Kulturwochen der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. Zur Eröffnung ist der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, nach Stuttgart gekommen und unterstreicht damit die Bedeutung der Veranstaltung.