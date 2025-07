So soll der IPAI-Campus in Heilbronn aussehen

Der IPAI-Campus in Heilbronn soll ein neues Zentrum für KI werden. CEO Moritz Gräter gewährt erstmals einen Einblick – und präsentiert die Entwürfe des Architekturbüros.

Lea Krug 09.07.2025 - 06:00 Uhr

Der neue KI‑Campus des Innovationsparks Künstliche Intelligenz (IPAI) in Heilbronn soll sich als führendes KI‑Ökosystem in Europa etablieren. Das zumindest macht Geschäftsführer Moritz Gräter im Interview mit unserer Zeitung deutlich. „Unser Ziel ist es, einen ikonischen Ort zu schaffen – einen Sehnsuchtsort für alle, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen“, so der CEO.