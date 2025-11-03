Trialog im Zentrum für Psychiatrie in Winnenden: Menschen mit psychischer Erkrankung, Angehörige und Fachleute kommen zusammen. Freiheit und seelische Gesundheit stehen im Mittelpunkt.
03.11.2025 - 14:00 Uhr
Wie lassen sich Freiheit und seelische Gesundheit wahren, wenn gleichzeitig Schutz notwendig ist? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Trialogreihe „Ver-rücktes Seelenleben“, die das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Winnenden (Rems-Murr-Kreis) am 10. und 24. November fortsetzt. Beim Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen, Fachleuten und Interessierten geht es um Selbstbestimmung, Fürsorge und Schutz – Themen, die durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) vor zehn Jahren neue Bedeutung erhielten.