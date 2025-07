Klinikum stärkt Spezialisierung in der Tumorbehandlung

Das zertifizierte Sarkomzentrum am Klinikum Stuttgart bietet spezialisierte, interdisziplinäre Versorgung für seltene Weichgewebetumore – fundiert, vernetzt und auf höchstem medizinischen Niveau.

SWMN 23.07.2025 - 11:00 Uhr

Das Sarkomzentrum für Erwachsene am Klinikum Stuttgart zählt durch die erfolgreiche Erstzertifizierung zu den wenigen zertifizierten Sarkomzentren für Weichgebewesarkome in Deutschland. Die Zertifizierung unterstreicht die herausragende Expertise und die hohe Behandlungsqualität des Klinikums bei Sarkomerkrankungen. Damit bündelt das Stuttgart Cancer Center – Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl des Klinikums Stuttgart – bereits 20 zertifizierte Organkrebszentren unter seinem Dach und zählt damit zu den bedeutendsten, nicht universitären Krebszentren in Deutschland.

Interdisziplinäre Spitzenversorgung bei komplexen Krebserkrankungen

Sarkome sind seltene, komplexe Krebserkrankungen des Weichgewebes oder des Knochens. Aufgrund ihrer Komplexität bedarf es einer interdisziplinären und hochspezialisierten Behandlung. Im Sarkomzentrum für Erwachsene am Klinikum Stuttgart arbeiten alle Fachdisziplinen eng vernetzt zusammen. Von der Diagnostik über die Chirurgie und Strahlentherapie bis hin zur Nachsorge bietet das Zentrum eine umfassende und individuelle Versorgung auf höchstem Niveau. In den wöchentlich stattfindenden Tumorkonferenzen werden jährlich über 400 Patientinnen und Patienten besprochen und Therapiestrategien festgelegt. Darüber hinaus sind zwei große, internationale Studienzentralen für Weichteil- und Knochensarkome am Klinikum Stuttgart (CWS und COSS-Studie) angesiedelt. Patientinnen und Patienten des Sarkomzentrums profitieren dadurch von neuesten Behandlungsmethoden.

Maximale Expertise für seltene Tumore

„Unsere Zertifizierung zeigt, dass wir auf Augenhöhe mit den großen universitären Kliniken agieren“, betont Professor Dr. Marc Münter, Zentrumsleiter des Sarkomzentrums für Erwachsene und Ärztlicher Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum Stuttgart. Privatdozentin Dr. Claudia Blattmann, Leitung für den Bereich Sarkome im Pädiatrisch Onkologischen Zentrum und Ärztliche Direktorin der Pädiatrie Fünf – Onkologie, Hämatologie und Immunologie, führt aus: „Als Maximalversorger verfügen wir über das notwendige Know-how und die Ressourcen, um Patientinnen und Patienten mit seltenen Tumorerkrankungen bestmöglich zu betreuen. Alle erforderlichen Fachdisziplinen befinden sich unter einem Dach.“

Zertifizierte Zentren: Top Platzierung und nachweislicher Patientennutzen

Sarkompatienten sollten sich in spezialisierten, am besten auch zertifizierten, Krebszentren behandeln lassen. Nur sie bieten die erforderliche hohe Expertise aufgrund ihrer Spezialisierung, hoher Fallzahlen und der langjährigen Erfahrungen auch bei seltenen Sarkom-Subtypen, von denen es insgesamt 100 gibt. Die Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft, wie sie das Klinikum Stuttgart nun erhalten hat, bescheinigt die Erfüllung höchster Qualitätsanforderungen bei der Diagnose und Behandlung von Sarkomen als Sarkomzentrum für Erwachsene im Bereich Weichgewebesarkome. Patienten profitieren nachweislich durch bessere Behandlungsergebnisse.

Gemeinsam stark: Fachübergreifende Expertise für individuelle Therapien

Verschiedene Sarkom-Spezialisten aus den Bereichen Pathologie, Radiologie, Onkologie, Chirurgie, Radioonkologie, Pädiatrie und anderen Fachbereichen arbeiten eng zusammen, um die beste, sprich geeignete Behandlungsoption festzulegen. Eine Besonderheit des Hauses ist hierbei insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen Kinder- und Erwachsenenonkologie. Vom engen Austausch und Wissenstransfer, dank kurzer Wege und einer gemeinsamen Tumorkonferenz, profitieren alle Patientinnen und Patienten.

Die Eva Mayr-Stihl Stiftung macht es möglich

Das Qualitätsmanagement, welches die erfolgreiche Erst- und Rezertifizierung des Stuttgart Cancer Center – Tumorzentrum Eva Mayr-Stihl verantwortet, wird zu hundert Prozent von der Namensgeberin, Eva Mayr-Stihl Stiftung, finanziert.

Klinikum Stuttgart

Das Klinikum Stuttgart umfasst das Katharinenhospital, das Krankenhaus Bad Cannstatt und Deutschlands größte Kinderklinik, das Olgahospital. Es ist das größte Haus der Maximalversorgung in Baden-Württemberg. 9000 Mitarbeitende, darunter über 3000 Pflegekräfte und über 1200 Ärztinnen und Ärzte, versorgen jährlich rund 90.000 Patienten stationär und mehr als 600.000 ambulant, einschließlich 100.000 Notfällen. Mehr als 60.000 Operationen werden jedes Jahr im Klinikum Stuttgart betreut. Im Rahmen des Neubaus des Katharinenhospitals für mehr als eine Milliarde Euro wurden 2022 modernste onkologische Stationen und Stammzelltransplantationseinheiten eingeweiht. 2024 folgte die Inbetriebnahme des Gebäudes des Tumorzentrums Eva Mayr-Stihl mit 14.000 Quadratmeter Fläche. Hier bündelt das Klinikum Stuttgart seine Angebote in der Behandlung von jährlich rund 14.000 Patienten mit Krebserkrankungen.

Mehr erfahren: Informationen zum Sarkomzentrum für Erwachsene

Weitere Informationen zum zertifizierten Sarkomzentrum für Erwachsene und den Bereich Sarkome – Pädiatrisch Onkologisches Zentrum im Klinikum Stuttgart erhalten Interessierte auf der Website des Klinikum Stuttgart.