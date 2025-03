Zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einer Stadtbahn kommt es am Dienstag in Stuttgart-Münster. Doppeltes Pech für den Autofahrer, wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellt.

Nina Scheffel 12.03.2025 - 15:03 Uhr

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Neckartalstraße in Stuttgart-Münster ereignet hat.