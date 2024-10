Interne Querelen – beim Klimaziel gibt es in Stuttgart ein Hauen und Stechen

Stuttgart hat noch elf Jahre Zeit, klimaneutral zu werden. Zurzeit stehen die Chancen dafür schlecht, wie eine Studie der Beratungsfirma Drees & Sommer zeigt. Es geht dabei auch um persönliche Konflikte zwischen zentralen Personen.

Eine neue Untersuchung zeigt, dass Konflikte innerhalb der Stuttgarter Stadtverwaltung eine kritische Dynamik entwickelt haben – und in der Konsequenz das Ziel Klimaneutralität bis 2035 gefährden. Dass sie in der Analyse der Beratergesellschaft Drees & Sommer einen hohen Stellenwert haben, unterstreicht, dass es sich bei diesen Konflikten um mehr handelt als um Reibereien, wie sie in jeder Behörde und Firma vorkommen können. Zudem bestätigen zahlreiche Akteure aus Verwaltung, Gemeinderat und Bevölkerung Unstimmigkeiten. Und das nicht erst seit gestern.