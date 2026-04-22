Seit 170 Jahren kooperieren die Schifffahrtsgesellschaften aus den Anrainerstaaten am Bodensee miteinander. Doch jetzt stehen die Zeichen auf Konfrontation.

Eberhard Wein 22.04.2026 - 08:35 Uhr

Wenn nicht noch Vernunft einkehrt, dann droht auf dem Bodensee die erste Seeschlacht seit 600 Jahren. Doch die Schweizer Seite ist wild entschlossen. Man lasse sich nicht schikanieren, zitiert die „Thurgauer Zeitung“ den Chef der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (SBS), Benno Gmür. Konstanz hat er als Ziel aus den Fahrplänen seiner Kursschiffe gestrichen. Zu viele Fahrgäste mit Tickets für deutsche Schiffe seien zugestiegen, für die die Konstanzer Bodensee Schifffahrtsbetriebe (BSB) keinen Ausgleich zahlen wollten. Schon deshalb gehen die Wogen hoch. Doch jetzt eskaliert der Streit mit einer handfesten Drohung. Er werde die Euregia nach Friedrichshafen schicken, sagt Gmür. „Dann sehen wir ja, was passiert.“