Zoff auf Feldwegen: Rücksichtslose Radler – Ludwigsburger Reiter appellieren an Fairness

  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Rücksichtslose Radler – Ludwigsburger Reiter appellieren an Fairness

1
Bald beginnt wieder die Radsaison – Konflikte auf engen Wegen sind da vorprogrammiert. Foto: mago/Mito

Kürzlich schlug ein Jogger auf einem Feldweg bei Ludwigsburg einen Autofahrer. Jetzt fordern Reiter und ein Landwirt mehr Rücksichtnahme.

Ludwigsburg: Oliver von Schaewen (ole)

Stefan Renz vermisst die Vernunft, wenn er mit seinem Traktor auf Feldwegen bei Ludwigsburg unterwegs ist. „Reiter und Radler verhalten sich oft egoistisch und blockieren den halben Weg“, sagt der Landwirt, der in Oßweil einen Reitstall betreibt. Für Renz ist erwiesen: Ein Feldweg bietet immer Zündstoff – erst kürzlich hatte in Eglosheim ein Jogger einen Mann im Streit durchs offene Autofenster ins Gesicht geschlagen.

 

Im Frühling wird es im Ballungsraum rund um Ludwigsburg vermehrt zu Konflikten kommen. Krach kriegen nicht nur Autofahrer und Jogger – auch Reiter und Radler geraten bei fehlendem Platz öfter aneinander. Ein Feldweg ist eng, meistens misst er nur drei oder 3,50 Meter in der Breite.

Nicht jeder weiß, wie man sich als Radfahrer gegenüber Pferden verhalten sollte. Foto: dpa/Patrick Pleul

Stefan Renz wird mit seinem Traktor häufig von Radfahrern oder Reitern geschnitten. „Das ist oft schon Nötigung, wenn mir jemand entgegenkommt und die Hälfte des Weges blockiert.“ Die Traktoren seien nur scheinbar die Stärkeren: Werden sie abgedrängt, können sie abrutschen. Das richtige Verhalten auf dem Feldweg ist für Renz eine Frage der Rücksichtnahme: „Man sollte warten, bis der Traktor vorbeigefahren ist.“

Rücksichtnahme thematisiert auch der Reit- und Fahrverein Ludwigsburg am Monrepos. Der Verein hat seinen Sitz an einem beliebten Naherholungsgebiet mit vielen Spaziergängern und Radfahrern und weist mit Tipps auf das richtige Verhalten hin.

Ein stilles Annähern kann Ross und Reiter erschrecken

Ein Beispiel: Was soll ein Fahrradfahrer machen, wenn er sich von hinten einem Pferd mit Reiter nähert: Sollte er klingeln oder nicht? Diese Frage wird an manchen Stammtischen kontrovers diskutiert – denn auch ein stilles Annähern kann zum Erschrecken von Ross und Reiter führen.

Die Antwort der Experten aus dem Reitverein: „Grundsätzlich empfehlen wir, nicht zu klingeln“, sagt Ricarda Mestmäcker, erfahrene Dressurtrainerin beim Reitverein mit Standort am Monrepos. Das schrille, plötzliche Geräusch einer Fahrradklingel könne bei einem Pferd einen Schreckreflex auslösen, der für alle Beteiligten gefährlich werden kann – für den Reiter ebenso wie für den Radfahrer selbst.

Wie aber kann man es besser machen? Mestmäcker rät, sich frühzeitig durch ruhiges, deutliches Ansprechen bemerkbar zu machen. Ein schlichtes „Hallo“ oder „Guten Tag“ aus angemessener Entfernung gebe dem Pferd die Möglichkeit, den Menschen als ungefährlich einzuordnen, bevor das Tier die Situation vollständig wahrnimmt.

Überhaupt kann eine ruhige Kommunikation Streit im Keim ersticken. „Auch der Reiter trägt Verantwortung für ein sicheres Miteinander“, sagt Ricarda Mestmäcker. Nähert sich ein Radfahrer, sollte er das Pferd beruhigend ansprechen, es an den Wegrand lenken und dem Radfahrer per Handzeichen signalisieren, ob und wann er gefahrlos passieren kann.

Es kommt auf die Kommunikation zwischen Radler und Reiter an

Das Tier muss aber nicht unbedingt stehen bleiben, erklärt Mestmäcker. „Erfahrene Reiter kennen ihr Pferd und wissen, ob es eher stehenbleiben oder weitergehen sollte, um ruhig zu bleiben.“ Kommunikation zwischen Reiter und Radfahrer sei das Wichtigste – ein kurzer, freundlicher Austausch löse die meisten potenziellen Konflikte.

Möglicherweise ist Freundlichkeit auch der Schlüssel, um unliebsame Vorfälle wie jenen zwischen dem Jogger und dem Autofahrer zu vermeiden. Nicht jeder Autofahrer nutzt einen Feldweg unerlaubt – einige müssen vielleicht zum Gartengrundstück. Radfahrer und Fußgänger sollten gelassen bleiben. Im Zweifelsfall sollten Radler auf den Wegesrand ausweichen, vor allem, wenn ihnen ein Traktor begegnet, rät Roland Huhn, Rechtsexperte des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Generell gelte: Man sollte immer mit dem Fehlverhalten anderer rechnen. Und notfalls deeskalieren.

