Zoff auf Feldwegen Rücksichtslose Radler – Ludwigsburger Reiter appellieren an Fairness
Kürzlich schlug ein Jogger auf einem Feldweg bei Ludwigsburg einen Autofahrer. Jetzt fordern Reiter und ein Landwirt mehr Rücksichtnahme.
Stefan Renz vermisst die Vernunft, wenn er mit seinem Traktor auf Feldwegen bei Ludwigsburg unterwegs ist. „Reiter und Radler verhalten sich oft egoistisch und blockieren den halben Weg“, sagt der Landwirt, der in Oßweil einen Reitstall betreibt. Für Renz ist erwiesen: Ein Feldweg bietet immer Zündstoff – erst kürzlich hatte in Eglosheim ein Jogger einen Mann im Streit durchs offene Autofenster ins Gesicht geschlagen.