In der Wilhelma hat der Bau einer neuen Anlage für Elefanten begonnen. Wie die Elefantenwelt künftig aussehen soll – und wann die neue Attraktion voraussichtlich fertig ist.
27.01.2026 - 13:39 Uhr
Die Pläne lagen jahrelang auf dem Tisch, immer wieder wurde das neue Elefantenhaus für die Stuttgarter Wilhelma als Leuchtturmprojekt beworben. Jetzt konnte sich der Bauherr Andreas Hölting, Direktor des Landesbetriebs Vermögen und Bau, über die baldige Verwirklichung des „Leuchtturmprojekts für den Artenschutz“ mit Finanzminister Danyal Bayaz, Zoo-Direktor Thomas Kölpin und Fördervereinschef Georg Fundel beim Spatenstich freuen.