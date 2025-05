Keine Show, sondern ein Gespräch: Mathias Richling ist am Donnerstag in der Glockenkelter in Kernen-Stetten zu Gast.

Dirk Herrmann 20.05.2025 - 07:00 Uhr

Dass er schon 72 ist, sieht man ihm nicht an: Der wuselige Mathias Richling ist einer der bekanntesten und am längsten auf der Bühne stehenden deutschen Kabarettisten. Geboren am 24. März 1953 im hessischen Offenbach, verbrachte er nach dem Umzug der Familie seine ersten Kindheitsjahre in Weinstadt, genauer: in Endersbach, ehe sie nach Stuttgart-Bergheim zog.