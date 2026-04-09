Der Schauspieler Helmut Zierl erzählt am 21. April bei den Leonberger Theatertagen von seinem beschwerlichen Weg vor die Kameras. Alles begann mit einem Rauswurf.
09.04.2026 - 09:02 Uhr
Einem großen Fernsehpublikum ist er nicht nur aus dem „Traumschiff“, dem „Tatort“ und vielen anderen Sendungen bekannt. Bei den fünften Leonberger Theatertagen ist er live auf der Bühne zu sehen: Helmut Zierl erzählt am Dienstag, 21. April, im Theater im Spitalhof seine persönliche Geschichte: „Follow the Sun – der Sommer meines Lebens“. Der Beginn ist um 19.30 Uhr.