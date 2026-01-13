Stuttgart will zur Fahrradstadt werden, doch der Ausbau stockt. Eine Podiumsdiskussion mit prominenten Gästen wie Verkehrsminister Hermann soll neue Impulse geben. Was steckt dahinter?
Radfahren in der Landeshauptstadt soll sicherer werden – sowohl für Kinder als auch für Senioren. Dieses Ziel hat sich die Initiative Radentscheid Stuttgart vor Jahren gesetzt und bereits im Dezember 2018 mehr als 35 000 Unterschriften an den damaligen Oberbürgermeister Fritz Kuhn überreicht. Das erforderliche Quorum wurde deutlich übertroffen, im Frühjahr 2019 stimmte dann auch der Gemeinderat auf Grundlage der elf Forderungen des Bürgerbegehrens dafür, Stuttgart zu einer Fahrradstadt zu entwickeln. Um Radfahren sicherer und attraktiver zu machen, sollte unter anderem bis zum Jahr 2030 der Ausbau des Hauptradroutennetzes abgeschlossen sein. Außerdem sollte der Anteil des Radverkehrs auf 25 Prozent des gesamten Verkehrs gesteigert werden.