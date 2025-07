Die Müllsammler von „Schön hier! Oder?“ bekommen viel Lob für ihre Aktion – auch von der Stadt. Aber warum hat der Bismarckplatz so ein Müllproblem? Und was können die Gastronomen tun?

Theresa Schäfer 17.07.2025 - 06:00 Uhr

Als die Stadt Stuttgart Ende 2020 im Westen einen Verkehrsversuch startete und den unteren Teil der Bismarckstraße für den Verkehr sperrte, hat man sich erhofft, was dann eintrat: Die Menschen holten sich die Straße zurück. Zwischen den beiden Absperrungen pulsiert auf ein paar Metern urbanes Leben, es gibt Sitzgelegenheiten, im Sommer wird am Bismarckplatz ausgiebig „gecornert“, manchmal getanzt oder Tischtennis gespielt. Die Schattenseite: Es fällt mehr Müll an, gerade nach lauen Sommernächten. Die Eimer quellen über, Take-away-Verpackungen, Flaschen und Becher werden einfach neben die vollen Mülltonnen gestellt. Kein schöner Anblick.